Російська армія наразі не має повного контролю над містом Часів Яр у Донецькій області. Частковий контроль над містом не дає окупантам нічого суттєвого.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктора Трегубова в етері національного маратону.

Що сказав Трегубов про ситуацію у Часовому Яру?

Віктор Трегубов наголосив, що повний контроль над усім Часовим Яром дав би ворогу вільну дорогу у бік Костянтинівки, і можливість просуватися далі, заходити на висоти, рухатися до міста.

Оскільки контроль над Часовим Яром у них (у росіян – 24 Канал) не повний, попри те, що казав навіть сам Путін на зустрічі з Лукашенком, вони це використати саме зараз не можуть,

– пояснив майор.

Речник наголосив, що подібна ситуація у ворога із містом Торецьк, де окупанти взяли його нижню частину, але оскільки пройти саме місто і піти далі росіяни не можуть, то поки що користі від того для ворога немає.

"Тому на ту ж Костянтинівку вони (росіяни – 24 Канал) тепер вже мріють наступати з Покровського напрямку", – зазначив Трегубов.

Він зазначив, що ситуація для ЗСУ на цьому напрямку непроста, але й для росіян вона далеко не така, як вони собі мріють. Адже у їхніх планах – "ось-ось взяти два міста, рушити далі, а там уже Костянтинівка і з півдня – Слов'янсько-Краматорська агломерація". Але ці плани ворога далекі від реалізації.

