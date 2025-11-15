Зеленский заявил, что Россия провалила дедлайны Путина по захвату Покровска и Купянска

Россияне провалили собственные дедлайны для захвата Покровска и Купянска, расположенных в Донецкой и Харьковской областях соответственно. Эти населенные пункты до сих пор находятся под контролем украинских сил.

Соответствующее заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский в субботу, 15 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию.

Смотрите также Россияне могли расстрелять двух украинских военнослужащих: оккупантов ликвидировали

О чем заявил Зеленский?

Президент заслушал доклад руководителя ГУР МО Кирилла Буданова и начальника СВР Олега Иващенко. Первый из них рассказал о ситуации на сложных направлениях, а также намерениях врага и их установленных сроках.

Сейчас Россия провалила очередной определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска, и сроки в очередной раз были перенесены,

– написал Владимир Зеленский.

В свою очередь Олег Иващенко доложил об экономической и политической ситуации в России, настроениях в российском обществе и в окружении Путина. Украинский президент сообщил, что выводы относительно этого сделали.

"Определили основные направления нашей защиты в течение ближайших недель, также дополним план оборонительных мероприятий на зимние месяцы. Продолжим и применение наших дальнобойных санкций", – добавил он.

Зеленский заслушал доклады о ситуации на фронте и в России / Фото из соцсетей президента

Какая ситуация возле Покровска и Купянска?