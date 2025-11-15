Зеленский заявил, что Россия провалила дедлайны Путина по захвату Покровска и Купянска
- Россия не смогла соблюсти сроки захвата Покровска и Купянска, которые остаются под контролем Украины.
- Президент Зеленский обсудил с руководителями разведки планы защиты Украины, а также текущую ситуацию в России.
Россияне провалили собственные дедлайны для захвата Покровска и Купянска, расположенных в Донецкой и Харьковской областях соответственно. Эти населенные пункты до сих пор находятся под контролем украинских сил.
Соответствующее заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский в субботу, 15 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию.
О чем заявил Зеленский?
Президент заслушал доклад руководителя ГУР МО Кирилла Буданова и начальника СВР Олега Иващенко. Первый из них рассказал о ситуации на сложных направлениях, а также намерениях врага и их установленных сроках.
Сейчас Россия провалила очередной определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска, и сроки в очередной раз были перенесены,
– написал Владимир Зеленский.
В свою очередь Олег Иващенко доложил об экономической и политической ситуации в России, настроениях в российском обществе и в окружении Путина. Украинский президент сообщил, что выводы относительно этого сделали.
"Определили основные направления нашей защиты в течение ближайших недель, также дополним план оборонительных мероприятий на зимние месяцы. Продолжим и применение наших дальнобойных санкций", – добавил он.
Зеленский заслушал доклады о ситуации на фронте и в России / Фото из соцсетей президента
Какая ситуация возле Покровска и Купянска?
ISW сообщал, что Силы обороны удерживают свои позиции и даже имеют локальные успехи в центральном Купянске и к востоку от Петропавловки, где россияне ранее заявляли о присутствии своих войск.
Также бойцы продолжают противостоять россиянам на Покровском направлении. Там перерезали одну из ключевых логистических артерий, и попали точно в автодорогу между оккупированным Селидовым и Покровском.
По данным Генштаба, на Покровском направлении с 10 по 15 ноября потери российской армии среди личного состава составляют 524 человека, еще 260 оккупантов были ранены. Уничтожили и 55 единиц техники.