24 Канал Новости Украины Зеленский заявил, что Россия провалила дедлайны Путина по захвату Покровска и Купянска
15 ноября, 21:10
Зеленский заявил, что Россия провалила дедлайны Путина по захвату Покровска и Купянска

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Россия не смогла соблюсти сроки захвата Покровска и Купянска, которые остаются под контролем Украины.
  • Президент Зеленский обсудил с руководителями разведки планы защиты Украины, а также текущую ситуацию в России.

Россияне провалили собственные дедлайны для захвата Покровска и Купянска, расположенных в Донецкой и Харьковской областях соответственно. Эти населенные пункты до сих пор находятся под контролем украинских сил.

Соответствующее заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский в субботу, 15 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию.

О чем заявил Зеленский?

Президент заслушал доклад руководителя ГУР МО Кирилла Буданова и начальника СВР Олега Иващенко. Первый из них рассказал о ситуации на сложных направлениях, а также намерениях врага и их установленных сроках.

Сейчас Россия провалила очередной определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска, и сроки в очередной раз были перенесены, 
– написал Владимир Зеленский.

В свою очередь Олег Иващенко доложил об экономической и политической ситуации в России, настроениях в российском обществе и в окружении Путина. Украинский президент сообщил, что выводы относительно этого сделали.

"Определили основные направления нашей защиты в течение ближайших недель, также дополним план оборонительных мероприятий на зимние месяцы. Продолжим и применение наших дальнобойных санкций", – добавил он.

Зеленский заслушал доклады о ситуации на фронте и в России / Фото из соцсетей президента

Какая ситуация возле Покровска и Купянска?

  • ISW сообщал, что Силы обороны удерживают свои позиции и даже имеют локальные успехи в центральном Купянске и к востоку от Петропавловки, где россияне ранее заявляли о присутствии своих войск.

  • Также бойцы продолжают противостоять россиянам на Покровском направлении. Там перерезали одну из ключевых логистических артерий, и попали точно в автодорогу между оккупированным Селидовым и Покровском.

  • По данным Генштаба, на Покровском направлении с 10 по 15 ноября потери российской армии среди личного состава составляют 524 человека, еще 260 оккупантов были ранены. Уничтожили и 55 единиц техники.