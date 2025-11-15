Зеленський заявив, що Росія провалила дедлайни Путіна щодо захоплення Покровська та Куп'янська
- Росія не змогла дотриматися термінів захоплення Покровська та Куп'янська, які залишаються під контролем України.
- Президент Зеленський обговорив з керівниками розвідки плани захисту України, а також поточну ситуацію в Росії.
Росіяни провалили власні дедлайни для захоплення Покровська та Куп'янська, розташованих у Донецькій та Харківській областях відповідно. Ці населені пункти досі перебувають під контролем українських сил.
Відповідну заяву зробив український президент Володимир Зеленський у суботу, 15 листопада. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на його публікацію.
Про що заявив Зеленський?
Президент заслухав доповідь керівника ГУР МО Кирила Буданова та начальника СЗР Олега Іващенка. Перший із них розповів про ситуації на складних напрямках, а також наміри ворога та їхні встановлені терміни.
Наразі Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська, і терміни вкотре були перенесені,
– написав Володимир Зеленський.
Зі свого боку Олег Іващенко доповів про економічну та політичну ситуацію у Росії, настрої у російському суспільстві та в оточенні Путіна. Український президент повідомив, що висновки щодо цього зробили.
"Визначили основні напрямки нашого захисту протягом найближчих тижнів, також доповнимо план оборонних заходів на зимові місяці. Продовжимо й застосування наших далекобійних санкцій", – додав він.
Зеленський заслухав доповіді про ситуацію на фронті та в Росії / Фото із соцмереж президента
Яка ситуація біля Покровська та Куп'янська?
ISW повідомляв, що Сили оборони утримують свої позиції й навіть мають локальні успіхи в центральному Куп’янську та на схід від Петропавлівки, де росіяни раніше заявляли про присутність своїх військ.
Також бійці продовжують протистояти росіянам на Покровському напрямку. Там перерізали одну з ключових логістичних артерій, і влучили точно в автодорогу між окупованим Селидовим та Покровськом.
За даними Генштабу, на Покровському напрямку з 10 по 15 листопада втрати російської армії серед особового складу становлять 524 особи, ще 260 окупантів були поранені. Знищили й 55 одиниць техніки.