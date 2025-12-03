Колоссальная работа ДШВ и всех подразделений СОУ: майор ВСУ подробно описал ситуацию в Покровске
- В центре Покровска идут тяжелые бои, южная часть города находится под контролем врага, а северную контролируют СОУ.
- Противник пытается проникнуть в село Гришино, это важный логистический пункт для украинских бойцов, которые держат оборону Покровско-Мирноградской агломерации.
На Покровск сейчас приходится наибольшее количество боестолкновений. Ситуация там является самой тяжелой на фронте и угрожающей. Логистика на Мирноград очень затруднена, доставлять необходимое крайне проблематично.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог, майор ВСУ Андрей Ткачук, который недавно вернулся из Покровского направления. Он отметил, что есть несколько этапов доставки для обеспечения украинских войск. Враг это видит, пытается пользоваться тем, что СОУ испытывают проблемы с логистикой, и атакует.
Что происходит в Покровске и куда сунет враг?
Сегодня город Покровск в Донецкой области – это большая "серая" зона. Там продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. По словам майора ВСУ, россияне пользуются неблагоприятными погодными условиями – густым туманом, и пробуют воткнуть на определенном участке свой триколор.
Они пытаются создавать пропагандистские нарративы, чтобы максимально давить как на украинское общество и бойцов, так и на европейское сообщество. Ситуация в самом Покровске довольно напряженная, но есть четкое понимание кто и где стоит,
– отметил Ткачук.
Сейчас южная часть Покровска – за врагом. В центре города идут тяжелые бои в городской застройке. Противник пробует продвигаться на север. По словам Ткачука, северная часть остается под контролем Сил обороны Украины.
Феноменальную работу проводит 7-й корпус ДШВ и подразделения, которые подчиняются. Абсолютно тяжелую системную работу осуществляют все эти бойцы для того, чтобы не столько стабилизировать, как оформить там линию боестолкновения, которую сейчас можно определить вдоль железной дороги. Она пролегает как раз через центральную часть Покровска,
– объяснил Ткачук.
Враг пытается просочиться в Гришино, это ключевой логистический пункт, который обеспечивает оборону Покровско-Мирноградской агломерации. Сейчас это село контролируют украинские войска. Противник, со слов майора ВСУ, понимает важность этого населенного пункта, поэтому стремится туда проникнуть.
Где расположено село Гришино: смотрите на карте
По словам Ткачука, хотя ситуация в Покровске действительно сложная, а иногда и критическая, говорить сегодня о том, что город находится полностью под контролем России – некорректно, это не соответствует действительности.
Последние новости вокруг Покровска:
Россия заявила о захвате Покровска. В НАТО утверждают, что СОУ почти полностью потеряли контроль над городом и 95% его территории контролируют российские войска. А вот немецкое издание Bild написало о полной оккупации города.
В Генштабе ВСУ 2 декабря прокомментировали, что информация о захвате Покровска не соответствует действительности. Там отметили, что СОУ удерживают северную часть города по линии железной дороги. Продолжаются поисково-штурмовые действия для ликвидации очагов врага. Он несет существенные потери. Украинские войска организуют дополнительные логистические пути в районах Покровска и Мирнограда.
- Ранее, 1 декабря, в 7-м корпусе ДШВ сообщили, что продолжают сдерживать натиск врага и готовятся к выполнению задач в зимний период, укрепляют позиции. Там объяснили, что логистические пути уязвимы к огневому воздействию противника, это затрудняет обеспечение. Фиксируются единичные случаи появления врага у логистических коридоров, однако СОУ противодействуют этому. Поэтому такие перемещения россиян – не является признаком окружения.