Очередной фейк: в СНБО опровергли вбросы россиян о выходе ВСУ из Покровска

Российские пропагандисты распространяют фейковое видео, где якобы раненые украинские военные выходят из города Покровск. Однако эти заявления врага не соответствуют действительности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО.

Какой фейк распространяют россияне?

Верификация видео, которое распространяют российские пропагандистские каналы, показала, что оно создано с помощью искусственного интеллекта.

На это указывают неестественное произношение, носилки, "плывущие" в воздухе, "лишние" ноги военных и инвалидная коляска, которая движется сама.

Для придания правдоподобности, российская пропаганда сгенерировала видео, которые показывают эту ситуацию якобы с разных ракурсов. Цель подобных роликов – деморализация украинского общества и дискредитация ВСУ,

– говорится в сообщении.

В ЦПИ добавили, что ранее они уже сообщали о фиксации массового количества фейков по ситуации в Покровске, созданных с помощью ИИ-инструментов.

Ситуацию также прокомментировали в Генеральном штабе ВСУ. Там заявили, что информация о сдаче в плен 25 военных 38 бригады морской пехоты – это фейк.

Вражеские телеграмм-каналы распространяют видео, на котором якобы военные 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного "сдаются" в плен российским военным в Мирнограде,

– отметили в Генштабе.

Более того, россияне распространяли ролики с так называемыми пленными, которые рассказывают, почему "сдались в плен".

По словам военных, эта информация не соответствует действительности. Как сообщили в 38 ОБрМП, упомянутые в материалах фамилии и лица не относятся к составу бригады и никогда не принадлежали, а ни одного подтвержденного случая добровольной сдачи в плен военнослужащих 38 ОБрМП в указанном районе нет.

Что на самом деле происходит в районе Покровска?