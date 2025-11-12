У России огромные потери: остановит ли это Путина на Покровском направлении
- Россия активно стремится захватить Покровск и бросила на это направление немалые силы.
- Иван Тимочко считает, что боевые действия вокруг Покровско-Мирноградской агломерации нужно оценивать масштабнее, ведь у Путина конкретная цель.
На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои. Россияне не жалеют сил и пытаются проникать в город, используя неблагоприятные погодные условия.
Военный обозреватель Иван Тимочко отметил 24 Каналу, что активность боевых действий на Покровском направлении не стихает – за последние сутки там зафиксировано более 70 боестолкновений.
Почему Россия активно стремится взять Покровск?
Тимочко отметил, что у россиян появился очередной дедлайн по захвату Покровска. В частности, Путин теперь уже приказал своим военным зайти в город до 15 декабря.
По данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Кремль бросил 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать украинскую оборону.
В свою очередь, по его словам, западные аналитики добавляют еще резерв, который находится рядом. Его привлекают или втягивают постепенно в боевые действия с учетом российских потерь. Отсюда и цифра о 170 тысячах оккупантов на данном направлении.
В то же время, заметил военный обозреватель, Россия несет колоссальные потери убитыми, ранеными и пропавшими без вести.
Но, поскольку есть политическое решение на высших военно-политических эшелонах России, то, конечно, они будут дальше атаковать,
– сказал Тимочко.
То есть, добавил он, российские оккупанты и дальше будут пытаться искать слабые места в обороне, чтобы ее прорвать.
Что происходит в Покровске: смотрите на карте
Какова цель Путина?
Военный обозреватель считает, что боевые действия вокруг Покровско-Мирноградской агломерации нужно оценивать в комплексе боевых действий за Донецкую область в целом.
Для Путина, общей целью которого является оккупация Украины в целом, на данном этапе стратегически важно оккупировать прежде всего Донецкую область,
– подчеркнул военный обозреватель.
А уже потом, заметил он, Россия планирует двигаться в другие области. Хотя уже сейчас противник начал проявлять активность на Запорожском и Харьковском направлениях.
Поэтому, по его словам, очевидно, что активные российские атаки будут пока еще нет сезонных дождей, заморозков и резкого уменьшения светового дня. Из-за всех этих вызовов противник сконцентрировал более 700 тысяч личного состава в Украине и будет в дальнейшем атаковать.
Он добавил, что готовность россиян умирать и быть толерантными к своим потерям, с одной стороны, съест их изнутри, а с другой – дает возможность Путину продолжать войну, несмотря на гигантские для российского государства потери.
Какова ситуация на Покровском направлении?
- Воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, российские оккупанты смогли прорваться в южные окраины Покровска. Как отметили в 7 корпусе ДШВ, густой туман затрудняет работу нашей воздушной разведке и поражение на открытой местности.
- В Институте изучения войны считают, что в Покровске Силы обороны пытаются предотвратить дальнейшее продвижение россиян на южном фланге "кармана". Враг тем временем продолжает наступать, пытаясь создать еще один "карман".
- Однако в настоящее время оккупантам не хватает резервов, поэтому они срочно перебрасывают силы на это направление. В "Атеш" заметили ежедневное движение военной техники и личного состава в сторону Покровска, которых, вероятно, снимают с Херсонского и Запорожского направлений.