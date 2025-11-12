У России огромные потери: остановит ли это Путина на Покровском направлении

На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои. Россияне не жалеют сил и пытаются проникать в город, используя неблагоприятные погодные условия.

Военный обозреватель Иван Тимочко отметил 24 Каналу, что активность боевых действий на Покровском направлении не стихает – за последние сутки там зафиксировано более 70 боестолкновений.

Почему Россия активно стремится взять Покровск?

Тимочко отметил, что у россиян появился очередной дедлайн по захвату Покровска. В частности, Путин теперь уже приказал своим военным зайти в город до 15 декабря.

По данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Кремль бросил 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать украинскую оборону.

В свою очередь, по его словам, западные аналитики добавляют еще резерв, который находится рядом. Его привлекают или втягивают постепенно в боевые действия с учетом российских потерь. Отсюда и цифра о 170 тысячах оккупантов на данном направлении.

В то же время, заметил военный обозреватель, Россия несет колоссальные потери убитыми, ранеными и пропавшими без вести.

Но, поскольку есть политическое решение на высших военно-политических эшелонах России, то, конечно, они будут дальше атаковать,

– сказал Тимочко.

То есть, добавил он, российские оккупанты и дальше будут пытаться искать слабые места в обороне, чтобы ее прорвать.

Какова цель Путина?

Военный обозреватель считает, что боевые действия вокруг Покровско-Мирноградской агломерации нужно оценивать в комплексе боевых действий за Донецкую область в целом.

Для Путина, общей целью которого является оккупация Украины в целом, на данном этапе стратегически важно оккупировать прежде всего Донецкую область,

– подчеркнул военный обозреватель.

А уже потом, заметил он, Россия планирует двигаться в другие области. Хотя уже сейчас противник начал проявлять активность на Запорожском и Харьковском направлениях.

Поэтому, по его словам, очевидно, что активные российские атаки будут пока еще нет сезонных дождей, заморозков и резкого уменьшения светового дня. Из-за всех этих вызовов противник сконцентрировал более 700 тысяч личного состава в Украине и будет в дальнейшем атаковать.

Он добавил, что готовность россиян умирать и быть толерантными к своим потерям, с одной стороны, съест их изнутри, а с другой – дает возможность Путину продолжать войну, несмотря на гигантские для российского государства потери.

Какова ситуация на Покровском направлении?