Доктор предположил, сколько осталось Путину и от чего может умереть Лукашенко

Российский и белорусский диктаторы уже давно не могут похвастаться крепким здоровьем. Более того, все чаще в медийном пространстве появляется информация об их очень серьезных болезнях.

Однако врач Евгений Комаровский не советует слишком уж надеяться на скорый биологический конец Владимира Путина. Он ведь имеет доступ к лучшей медицине. Об этом Комаровский рассказал 24 Каналу.

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Он отметил, что современная медицина позволит Путину "пить кровь" из украинцев еще несколько лет.

"Путину может укоротить жизнь его окружение, потому что он уже всех достал. И это может произойти скорее, чем его убьют какие-то раковые клетки или тромб. Всему миру вероятнее всего скажут, что это тромб. Но уберут его скорее всего свои", – предположил врач.

Евгений Комаровский предположил, какие проблемы могут укоротить жизнь Путина и Лукашенко: смотрите видео

Медицина не всесильна

"Так же лучшими достижениями современной медицины может пользоваться и белорусский диктатор Александр Лукашенко. Однако медицина не всесильна. Судя по внешнему виду Лукашенко, он вероятно подвержен сосудистой катастрофе. Это острые болезни типа тромба, инсульта, инфаркта", - подчеркнул он.

Именно такие болезни могут "догнать" Лукашенко. В то же время Путин много лет не употребляет алкоголь, не курит, занимается спортом и окружил себя на уровне фанатизма самыми крутыми врачами.

"Именно поэтому есть меньшая вероятность, что у Путина могут быть такие заболевания, как у Лукашенко", – отметил врач.

Больше о состоянии здоровья Путина

Глава ГУР Кирилл Буданов недавно подтвердил, что Путин неизлечимо болен. Хотя он и раньше настаивал на том, что у российского диктатора рак.

Буданов также отмечал, что кроме онкологии у Путина еще "одновременно несколько значительных заболеваний".

В то же время сотрудник военной разведки Дании отметил, что Путин употреблял гормональные таблетки, вызвавшие у него манию величия. Разведчик предположил, что это, возможно, послужило причиной начала полномасштабного вторжения России в Украину.