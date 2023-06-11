Лікар припустив, скільки лишилося Путіну і від чого може померти Лукашенко

Російський та білоруський диктатори вже давно не можуть похизуватися міцним здоров'ям. Ба більше, все частіше в медійному просторі з'являється інформації про їхні дуже серйозні хвороби.

Проте лікар Євген Комаровський не радить занадто сподіватися на швидкий біологічний кінець Владіміра Путіна. Адже він має доступ до найкращої медицини. Про це Комаровський розповів 24 Каналу.

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Він зауважив, що сучасна медицина дозволить Путіну "пити кров" з українців ще кілька років.

"Путіну може вкоротити життя його ж оточення, тому що він вже всіх дістав. І це може статися скоріше, ніж його вб'ють якісь ракові клітини чи тромб. Всьому світу найімовірніше скажуть, що це тромб. Але приберуть його вірогідно свої", – припустив лікар.

Євген Комаровський припустив, які проблеми можуть вкоротити життя Путіну та Лукашенко: дивіться відео

Медицина не всемогутня

"Так само найкращими досягненнями сучасної медицини може користуватися й білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко. Проте медицина не всемогутня. Судячи з зовнішності Лукашенко, він ймовірно схильний до судинної катастрофи. Це гострі хвороби типу тромбу, інсульту, інфаркту", – наголосив Євген Комаровський.

Саме такі хвороби можуть "наздогнати" Лукашенко. Водночас Путін багато років не вживає алкоголю, не курить, займається спортом та оточив себе на рівні фанатизму найкрутішими лікарями.

"Саме тому є менша ймовірність, що у Путіна можуть бути такі захворювання, як у Лукашенко", – зазначив лікар.

Більше про стан здоров'я Путіна

Глава ГУР Кирило Буданов нещодавно підтвердив, що Путін є невиліковно хворим. Хоча він й раніше наполягав на тому, що у російського диктатора – рак.

Буданов також наголошував, що окрім онкології у Путіна ще "одночасно кілька значних захворювань".

Водночас співробітник військової розвідки Данії зауважив, що Путін вживав гормональні пігулки, які викликали у нього манію величі. Розвідник припустив, що це, можливо, стало причиною початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.