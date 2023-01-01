Средствами массовой информации уже не первый год распространяют слухи, что президент России имеет целый букет болезней – в частности, онкологию. В этом мире Владимира Путина держат лишь "волшебные таблетки", однако со слов главы разведки Дании Йоакима понятно, что таблетки имеют побочные действия. Скажем, плохо влияют на работу мозгов.

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У главы России, вероятно, мания величия

Как сообщил Йоаким, таблетки вызвали у президента террористического государства манию величия. Он не может утверждать на 100%, что это стало причиной начала войны, однако, скорее всего, так и есть.

Иллюзия величия является одним из известных побочных эффектов гормонального лечения, которое он принимал (Путин – 24 Канал). Я не могу сказать точно, но я думаю, что это повлияло на его решение, когда он начал войну в Украине,

– сказал Иоаким.

Обратите внимание! Йоаким возглавляет группу анализа России в Службе оборонной разведки Дании. Из рассуждений безопасности ему запрещено публиковать фотографии или называть свою фамилию.

Что такое мания величия Это психопатологическое состояние человека, для которого характерны иллюзорные фантазии по поводу наличия чрезвычайной силы, всемогущества, а также – завышенная самооценка. Этим термином, кроме того, называют самовлюбленных людей.

Источник: Википедия

Стоит отметить – эксперт убежден, что пока угрозы жизни российского диктатора нет. В то же время, хронические боли после лечения рака до сих пор могут быть у Путина. Это, собственно, объясняет то, что иногда президент рефлекторно хватается за стол, чтобы облегчить боль.

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О болезнях Путина говорил даже Буданов

К этой теме напомним, что начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в мае говорил, что у Путина – рак. Кроме того, у кремлевского диктатора есть еще несколько заболеваний, которые мешают ему адекватно жить. В то же время Буданов отметил, что в России медленно начинается движение по свержению нынешнего режима.

Следует сказать, что от этого заявления прошло достаточно много времени, а Путин – до сих пор президент. Однако терять веру в то, что прогноз Буданова таки сбудется, пока не стоит.



Как осуществлялись предсказания Буданова / Картинка 24 Канала