Кто обязательно должен проходить БОВП: объяснение юриста
- Базовая общевойсковая подготовка обязательна для студентов вузов, годных к службе мужчин от 18 лет, а также для тех, кто планирует поступить на госслужбу.
- Отказ от прохождения БОВП может стать основанием для отчисления из вуза для студентов мужского пола, которые признаны годными к военной службе.
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. На фоне этого в сентябре в вузах началась обязательная базовая общевойсковая подготовка для студентов.
Адвокат Марина Бекало рассказала "ТСН.ua", кто обязательно должен проходить БОВП, передает 24 Канал.
Кто должен проходить БОВП?
Введением БОВП государство стремится, чтобы украинцы могли получить военно-учетную специальность и базовые военные знания и навыки, необходимые для выполнения обязанности защиты государства.
Она проводится в специальных учебных центрах ВСУ.
БЗВП проходят те, кто учится в вузах всех форм собственности. В списке также те, кто планирует впервые поступить на госслужбу, службу в органах местного самоуправления, прокуратуре. Добровольцы тоже могут проходить подготовку.
В то же время БЗВП является обязательной для годных к службе по состоянию здоровья мужчин в возрасте от 18 лет.
Направление на нее предоставляют ТЦК и СП в соответствии со списками, которые подают высшие учебные заведения.
Отказ от прохождения БЗВП для студентов мужского пола, которые признаны годными к военной службе, является основанием для отчисления из вуза,
– отметила Марина Бекало.
Сейчас в Украине установлен мобилизационный возраст 25 – 60 лет. До 25 лет могут мобилизовать тех, кто закончил военную кафедру или подписал контракт 18 – 24.
Недавно был разрешен выезд за границу для мужчин 18 – 22 лет. После этого несколько уменьшилось количество молодых соискателей работы. В то же время отмечается, что это не связано напрямую с выездом за границу. Но бизнес уже начал искать работников за рубежом.
Могут мобилизовать также и пенсионеров, если их навыки и опыт необходимы для обороны страны. Впрочем, на службу точно не будут призывать старше 60 лет, лиц с инвалидностью, тяжелыми заболеваниями или тех, кто ухаживает за нетрудоспособными родственниками, а также граждан, которые имеют особые государственные заслуги.