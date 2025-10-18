В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. На тлі цього у вересні у вишах розпочалася обов'язкова базова загальновійськова підготовка для студентів.

Адвокатка Марина Бекало розповіла "ТСН.ua", хто обов'язково має проходити БЗВП, передає 24 Канал.

Хто має проходити БЗВП?

Введенням БЗВП держава прагне, аби українці могли отримати військово-облікову спеціальність та базові військові знання й навички, потрібні для виконання обов'язку захисту держави.

Вона проводиться у спеціальних навчальних центрах ЗСУ.

БЗВП проходять ті, хто навчається у вишах усіх форм власності. У списку також ті, хто планує вперше вступити на держслужбу, службу в органах місцевого самоврядування, прокуратурі. Добровольці теж можуть проходити підготовку.

Водночас БЗВП є обов'язковою для придатних до служби за станом здоров'я чоловіків віком від 18 років.

Направлення на неї надають ТЦК та СП відповідно до списків, які подають вищі навчальні заклади.

Відмова від проходження БЗВП для студентів чоловічої статі, які визнані придатними до військової служби, є підставою для відрахування з вишу,

– наголосила Марина Бекало.

