Завозил оружие, из которого убили Парубия и Фарион: СБУ разоблачила британского инструктора-шпиона

Контрразведка СБУ совместно с британскими партнерами разоблачила гражданина Великобритании. Он, по версии следствия, в 2024 –2025 годах работал на российские спецслужбы и мог быть причастен к гибели украинских общественных деятелей.

Подробности сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Службе безопасности, передает 24 Канал.

Смотрите также Фигурант коррупционного дела: в Киеве задержали бывшего заместителя министра энергетики

Что известно о российском шпионе из Великобритании?

В конце октября СБУ задержала экс-военного инструктора, который сотрудничал с ФСБ и передавал данные об украинских силах обороны. По заданию российских спецслужб он изготавливал самодельное взрывное устройство. Мужчину взяли под стражу, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщили источники РБК-Украина в СБУ, иностранец Росс Дэвид Катмор подозревается в выполнении разведывательно-диверсионных задач на территории Украины.

Источники 24 Канала в СБУ подтвердили лишь имя этого инструктора.

По предварительным данным, Катмор приехал в Украину в 2024 году как инструктор для подготовки украинских военных. Он имел значительный боевой опыт, полученный во время службы в армии и участия в операциях на Ближнем Востоке.

Следствие считает, что Россия обеспечила его оружием и боеприпасами для проведения "точечных ликвидаций".

Заметьте! Собеседник РБК-Украина отметил, что сейчас есть основания предполагать, что именно Катмор завозил и передавал оружие, которое могли использовать для убийства Демьяна Ганула, Ирины Фарион и Андрея Парубия.

Как Россия распространяет свое влияние в Украине через спецагентов?