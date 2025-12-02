Завозил оружие, из которого убили Парубия и Фарион: СБУ разоблачила британского инструктора-шпиона
- СБУ разоблачила гражданина Великобритании, который работал на российские спецслужбы.
- Как проинформировали источники СМИ, инструктор Росс Дэвид Катмор подозревается в разведывательно-диверсионной деятельности и завозе оружия для убийств украинских деятелей.
Контрразведка СБУ совместно с британскими партнерами разоблачила гражданина Великобритании. Он, по версии следствия, в 2024 –2025 годах работал на российские спецслужбы и мог быть причастен к гибели украинских общественных деятелей.
Подробности сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Службе безопасности, передает 24 Канал.
Что известно о российском шпионе из Великобритании?
В конце октября СБУ задержала экс-военного инструктора, который сотрудничал с ФСБ и передавал данные об украинских силах обороны. По заданию российских спецслужб он изготавливал самодельное взрывное устройство. Мужчину взяли под стражу, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Как сообщили источники РБК-Украина в СБУ, иностранец Росс Дэвид Катмор подозревается в выполнении разведывательно-диверсионных задач на территории Украины.
Источники 24 Канала в СБУ подтвердили лишь имя этого инструктора.
По предварительным данным, Катмор приехал в Украину в 2024 году как инструктор для подготовки украинских военных. Он имел значительный боевой опыт, полученный во время службы в армии и участия в операциях на Ближнем Востоке.
Следствие считает, что Россия обеспечила его оружием и боеприпасами для проведения "точечных ликвидаций".
Заметьте! Собеседник РБК-Украина отметил, что сейчас есть основания предполагать, что именно Катмор завозил и передавал оружие, которое могли использовать для убийства Демьяна Ганула, Ирины Фарион и Андрея Парубия.
Как Россия распространяет свое влияние в Украине через спецагентов?
СБУ недавно нейтрализовала еще одну российскую агентурную сеть на западе Украины. По данным следствия, ее участники создавали тайники с деталями для изготовления самодельных взрывных устройств, которые должны были использовать для терактов в регионе. К деятельности сети российские кураторы даже привлекли украинских подростков.
Кроме того, в октябре СБУ совместно с Нацполицией разоблачили подпольную неокоммунистическую структуру, действовавшую сразу в восьми областях.
Участники изготавливали и распространяли запрещенную символику, пропагандировали восстановление СССР, работали через телеграмм-каналы и даже создавали фиктивные "госучреждения". По данным следствия, группу координировал преподаватель из Санкт-Петербурга.