Опасность на 20 – 30 километров вглубь: британский эксперт объяснил, как изменилась современная война

Современная война совершенно отличается от того, что было раньше. Сейчас крайне опасно находиться даже в нескольких километрах от фронта.

Об этом 24 Каналу рассказал основатель и редактор sUAS News Гарри Мортимер, отметив, что война колоссально сильно изменилась. И сейчас огромную роль играют различные дроны.

Как изменилась война?

По словам Мортимера, во время Первой мировой войны самолеты поднимались над полем боя, а военные записывали на бумагу то, что видели. Затем они летели обратно и докладывали руководству. Теперь все совсем-совсем по-другому.

Одно из серьезных изменений – господство дронов на поле боя. Сейчас даже в 20 – 30 километровой зоне от фронта не получится безопасно себя чувствовать. Дроны и туда долетают.

Замечательный пример современной войны – операция "Паутина". Дроны вылетели из грузовиков. Также вы заставили российские корабли отойти. Хотя у вас фактически и нет флота,

– подчеркнул британский эксперт.

Инновации на войне: коротко