Небезпека на 20 – 30 кілометрів углиб: британський експерт пояснив, як змінилась сучасна війна
- Сучасна війна змінилася через використання дронів, які дозволяють діяти на значні відстані від фронту.
- Засновник і редактор sUAS News Гаррі Мортімер навів приклади, як змінилася війна.
Сучасна війна абсолютно відрізняється від того, що було раніше. Зараз вкрай небезпечно перебувати навіть за кілька кілометрів від фронту.
Про це 24 Каналу розповів засновник і редактор sUAS News Гаррі Мортімер, зауваживши, що війна колосально сильно змінилася. І зараз величезну роль відіграють різноманітні дрони.
Дивіться також "Місія Генезис": що стоїть за масштабним проєктом Трампа, який порівняли з атомною бомбою
Як змінилася війна?
За словами Мортімера, під час Першої світової війни літаки підіймалися над полем бою, а військові записували на папір те, що бачили. Потім вони летіли назад та доповідали керівництву. Тепер все зовсім-зовсім по-іншому.
Одна з серйозних змін – панування дронів на полі бою. Зараз навіть в 20 – 30 кілометровій зоні від фронту не вийде безпечно почуватися. Дрони і туди долітають.
Чудовий приклад сучасної війни – операція "Павутина". Дрони вилетіли з вантажівок. Також ви змусили російські кораблі відійти. Хоч у вас фактично і немає флоту,
– наголосив британський експерт.
Інновації на війні: коротко
На війні в Україні все частіше використовують дрони на оптоволокні. Проти них не діють засоби РЕБ.
Крім того, Україна активно розвиває технології дронів-перехоплювачів. Вони продемонстрували ефективність у знищенні ворожих дронів.
Ще одним важливим елементом на війні стають наземні роботизовані комплекси. Вони дозволяють виконувати як логістичні, так і бойові завдання.