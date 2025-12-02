Небезпека на 20 – 30 кілометрів углиб: британський експерт пояснив, як змінилась сучасна війна

Сучасна війна абсолютно відрізняється від того, що було раніше. Зараз вкрай небезпечно перебувати навіть за кілька кілометрів від фронту.

Про це 24 Каналу розповів засновник і редактор sUAS News Гаррі Мортімер, зауваживши, що війна колосально сильно змінилася. І зараз величезну роль відіграють різноманітні дрони.

Як змінилася війна?

За словами Мортімера, під час Першої світової війни літаки підіймалися над полем бою, а військові записували на папір те, що бачили. Потім вони летіли назад та доповідали керівництву. Тепер все зовсім-зовсім по-іншому.

Одна з серйозних змін – панування дронів на полі бою. Зараз навіть в 20 – 30 кілометровій зоні від фронту не вийде безпечно почуватися. Дрони і туди долітають.

Чудовий приклад сучасної війни – операція "Павутина". Дрони вилетіли з вантажівок. Також ви змусили російські кораблі відійти. Хоч у вас фактично і немає флоту,

– наголосив британський експерт.

Інновації на війні: коротко