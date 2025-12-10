В Украине во время испытания неизвестного вооружения погиб британский военный

Военнослужащий Вооруженных сил Великобритании 9 декабря получил смертельное ранение во время испытаний новых оборонительных возможностей в Украине. Это произошло далеко от линии фронта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Что известно о смерти британского военного?

В Минобороны Великобритании отметили, что военнослужащий погиб далеко от линии фронта в результате "трагического несчастного случая во время наблюдения за тем, как украинские войска испытывали новые оборонительные возможности".

Семья была проинформирована, и наши мысли с ними в это сложное и печальное время,

– добавили там.

По данным Sky News, смерть военного не была вызвана вражеским огнем. BBC указывает, что это первый случай с февраля 2022 года, когда о смерти британского военного объявили публично.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что выражает глубочайшие соболезнования семье военнослужащего. Также на это отреагировал британский министр обороны Джон Гили, сказав, что он "опустошен смертью британского военнослужащего в Украине".

Кто еще из иностранцев погиб в Украине?