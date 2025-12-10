В Украине во время испытания неизвестного вооружения погиб британский военный
- Британский военный погиб во время испытаний новых оборонительных возможностей в Украине, вдали от линии фронта.
- Смерть была следствием несчастного случая, а не вражеского огня, и является первым публичным случаем гибели британского военного в Украине с февраля 2022 года.
Военнослужащий Вооруженных сил Великобритании 9 декабря получил смертельное ранение во время испытаний новых оборонительных возможностей в Украине. Это произошло далеко от линии фронта.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.
Что известно о смерти британского военного?
В Минобороны Великобритании отметили, что военнослужащий погиб далеко от линии фронта в результате "трагического несчастного случая во время наблюдения за тем, как украинские войска испытывали новые оборонительные возможности".
Семья была проинформирована, и наши мысли с ними в это сложное и печальное время,
– добавили там.
По данным Sky News, смерть военного не была вызвана вражеским огнем. BBC указывает, что это первый случай с февраля 2022 года, когда о смерти британского военного объявили публично.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что выражает глубочайшие соболезнования семье военнослужащего. Также на это отреагировал британский министр обороны Джон Гили, сказав, что он "опустошен смертью британского военнослужащего в Украине".
Кто еще из иностранцев погиб в Украине?
Ранее 27-летний доброволец из Чехии, по имени Йирка, погиб в Харьковской области. Он был выпускником Средней художественно-промышленной школы в Угерском Градиште. Парень учился в школе до третьего курса, после чего покинул ее в 2019 году. Заметим, что он стал пятым гражданином Чехии, который погиб в боях за Украину.
Кроме этого, британский оператор БпЛА Бен Лео Берджесс погиб в селе Андреевка Сумской области 20 июня. Мужчина добровольно присоединился к украинской армии в 2022 году и служил в 78-м десантно-штурмовом полку.
Тогда как латвийский доброволец Никита Таренов, известный как "Латвиец", погиб в Украине во время боевых действий. Таренов стал третьим латвийским добровольцем, который погиб, воюя за Украину с начала полномасштабного вторжения.