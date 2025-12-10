В Україні під час випробування невідомого озброєння загинув британський військовий
- Британський військовий загинув під час випробувань нових оборонних можливостей в Україні, далеко від лінії фронту.
- Смерть була наслідком нещасного випадку, а не ворожого вогню, і є першим публічним випадком загибелі британського військового в Україні з лютого 2022 року.
Військовослужбовець Збройних сил Великої Британії 9 грудня отримав смертельне поранення під час випробувань нових оборонних можливостей в Україні. Це сталося далеко від лінії фронту.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.
Що відомо про смерть британського військового?
У Міноборони Британії зазначили, що військовослужбовець загинув далеко від лінії фронту внаслідок "трагічного нещасного випадку під час спостереження за тим, як українські війська випробовували нові оборонні можливості".
Родину було поінформовано, і наші думки з ними в цей складний і сумний час,
– додали там.
За даними Sky News, смерть військового не була спричинена ворожим вогнем. BBC вказує, що це перший випадок від лютого 2022 року, коли про смерть британського військового оголосили публічно.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що висловлює найглибші співчуття родині військовослужбовця. Також на це відреагував британський міністр оборони Джон Гілі, сказавши, що він "спустошений смертю британського військовослужбовця в Україні".
Хто ще з іноземців загинув в Україні?
Раніше 27-річний доброволець з Чехії, на ім'я Їрка, загинув на Харківщині. Він був випускником Середньої художньо-промислової школи в Угерському Градішті. Хлопець навчався у школі до третього курсу, після чого покинув її у 2019 році. Зауважимо, що він став п'ятим громадянином Чехії, який загинув у боях за Україну.
Окрім цього, британський оператор БпЛА Бен Лео Берджесс загинув у селі Андріївка Сумської області 20 червня. Чоловік добровільно приєднався до української армії у 2022 році та служив у 78-му десантно-штурмовому полку.
Тоді як латвійський доброволець Микита Таренов, відомий як "Латвієць", загинув в Україні під час бойових дій. Таренов став третім латвійським добровольцем, який поліг, воюючи за Україну з початку повномасштабного вторгнення.