Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DELFI.

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Что известно о смерти латвийского добровольца

Так, информацию о гибели Таренова латвийскому телевидению подтвердил собеседник, который имел близкие связи с "Латвийцем". Кроме этого, о смерти добровольца сообщали и несколько аккаунтов в соцсетях, освещающих события в Украине.

Пресс-секретарь МИД Латвии Диана Еглите в комментарии агентству LETA отметила, что пока официальное подтверждение со стороны украинских военных ведомство еще не получило. Министерство обороны Латвии отметило, что также ожидает официальной информации от украинской стороны. Однако там подтвердили, что Никита Таренов не проходил службу в составе Национальных вооруженных сил Латвии.

Никита Таренов погиб на войне против России / фото из частного архива

Отмечается, что это уже третий латвийский доброволец, который погиб с начала полномасштабного вторжения, воюя на стороне украинских сил.

Кстати, 17 мая стало известно, что в Луганске оккупанты осудили гражданина Австралии Оскара Дженкинса. Ему дали 13 лет тюрьмы за участие в войне на стороне Украины. Он присоединился к международной бригаде украинских военных еще в 2022 году.