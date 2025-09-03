Укр Рус
3 сентября, 12:50
Мужчин, которые находятся в розыске, позволят бронировать: Рада одобрила законопроект

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Верховная Рада одобрила законопроект №13335, позволяющий временно бронировать военнообязанных, не состоящих на учете в ТЦК или состоящих в розыске.
  • Продолжительность бронирования не превышает 45 дней и предоставляется только один раз в год.

В среду, 3 сентября, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №13335. Он предусматривает, что военнообязанных, которые не стоят на учете в ТЦК или находятся в розыске, позволят временно брать на работу и оформлять бронирование.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на законопроект №13335.

Что предусматривает законопроект №13335?

Инициаторами законопроекта выступили председатель Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич, члены этого комитета Роман Костенко, Александр Федиенко и другие.

Авторы документа объясняли, что предприятия и организации, определенные Минстратегпромом критически важными, сталкиваются с тем, что их военнообязанные работники получают повестки на этапе сверки учетных данных.

Согласно тексту законопроекта, статью 25 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предлагается дополнить новой частью, в соответствии с которой бронированию подлежат военнообязанные работники предприятий:

  • у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ,
  • которые не состоят на воинском учете,
  • не уточнили персональные данные указанные в пункте 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона 3633-IX,
  • находятся в розыске (кроме случаев нарушения статьи 336 и статьи 337 Уголовного кодекса – то есть, речь идет о розыске ТЦК, а не об уголовном розыске).

Важно! Продолжительность такого бронирования не может превышать 45 календарных дней с даты заключения трудового договора с работником и предоставляется не более одного раза в течение календарного года.

Следует отметить, что ранее в Министерстве обороны не поддержали законопроект №13335. Там заявляли, что предпочтение работникам предприятий критически важных предприятий в сфере оборонно-промышленного комплекса, перед военнообязанными, подлежащими бронированию на основании ч. 1 статьи 25 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", недопустимо.

Мобилизация в Украине: последние новости

  • Недавно заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что формат Контракта 18 – 24 могут расширить на другие возрастные категории украинцев. По его словам, командиры бригад, которые "направили время и усилия" на рекрутинг по Контракту 18 - 24, очень довольны новобранцами.
     
  • В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий отменить право на отсрочку от мобилизации некоторым студентам, которым исполнилось 25 лет. Документ №13634-1 подал народный депутат от "Слуги народа", член профильного комитета по образованию Роман Грищук.
     
  • С 1 сентября все представители ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры. Речь идет о видеофиксации во время проверки документов или вручения повесток.