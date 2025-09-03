У середу, 3 вересня, Верховна Рада в першому читанні схвалила законопроєкт №13335. Він передбачає, що військовозобов'язаних, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку, дозволять тимчасово брати на роботу та оформлювати бронювання.

Ініціаторами законопроєкту виступили голова Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Олександр Завітневич, члени цього комітету Роман Костенко, Олександр Федієнко та інші. Згідно з текстом документа, статтю 25 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" пропонується доповнити новою частиною, відповідно до якої бронюванню підлягають військовозобов'язані працівники підприємств: у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ,

які не перебувають на військовому обліку,

не уточнили персональні дані зазначені у пункті 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону 3633-IX,

перебувають в розшуку (крім випадків порушення статті 336 та статті 337 Кримінального кодексу – тобто, йдеться про розшук ТЦК, а не про кримінальний розшук).