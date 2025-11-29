Буданов отправился в США, предположительно, как глава делегации, – журналист
- Кирилл Буданов, глава ГУР, мог отправиться в США как глава переговорной делегации, но эта информация нуждается в подтверждении.
- Андрей Ермак планировал вылететь в Майами для переговоров с командой Трампа, но встречу отменили.
Глава ГУР Кирилл Буданов мог отправиться в Соединенные Штаты как глава переговорной группы. В то же время эта информация требует подтверждения.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на иностранного корреспондента журнала The Economist Оливера Кэрролла.
Что известно о переговорах в США
Кэрролл сообщил, что, по его данным, генерал Буданов отправился в США. Возможно, как глава переговорной делегации. Впрочем, информация требует подтверждения.
Переговоры, похоже, продолжаются. Трамп не собирается позволять украинским проблемам помешать заключению неравного мира,
– подчеркнул журналист.
Также он рассказал, что Андрей Ермак планировал вылететь в Майами в этот уикенд, чтобы провести переговоры с командой Трампа относительно следующих шагов в подготовке мирного соглашения.
По словам лица, знакомого с этой темой, встречу отменили.
Кто поехал на переговоры вместо Ермака?
Напомним, СМИ писали, что уже бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак планировал в США провести переговоры с командой Трампа, но 28 ноября он был уволен с занимаемой должности.
Рустем Умеров поедет на переговоры в США вместо Андрея Ермака. Украина и США хотят согласовать позиции по миру перед поездкой Стива Уиткоффа и зятя Трампа, бизнесмена Джареда Кушнера в Москву.
Утром 29 ноября стало известно, что украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым и Сергеем Кислицей отправилась на переговоры во Флориду.