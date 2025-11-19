Без вмешательства этого человека нет шанса на остановку боевых действий, – Буданов

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что без вмешательства президента США Дональда Трампа пока нет шансов на остановку боевых действий в Украине.

Кирилл Буданов объяснил 24 Каналу, что остается на своей позиции относительно американского президента – его действия являются максимально системными и последовательными.

Полное интервью "Это самая кровавая война"․ Эксклюзивное интервью с Кириллом Будановым – главой ГУР

Также он подчеркнул, что судить о Трампе по характеристикам в медиа не стоит.

Буданов о заявлениях Трампа о войне

Даже если украинцы не доверяют всем заявлениям президента США – стоит понимать одну вещь.

Я не думаю, что без его вмешательства есть шанс на остановку боевых действий. По состоянию на сейчас,

– подытожил Буданов.

Глава ГУР выразил надежду, что Дональд Трамп прав в своих убеждениях о скором завершении войны.

"Все, что я могу сказать. Я надеюсь, что президент США прав. И все это удастся как-то урегулировать в ближайшее время", – сказал Буданов.

Также он добавил, что считает эту войну самой масштабной и кровавой после Второй мировой с точки зрения применения оружия. Именно во время этой войны были использованы все конвенционные виды вооружения, кроме ядерного оружия.

"Абсолютно все остальное использовалось: от подводных лодок до стратегической авиации", – заверил глава ГУР МО.

Интервью с главой ГУР Кириллом Будановым: смотрите видео

Что известно о заявлениях Трампа об Украине?