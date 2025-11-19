Кирилл Буданов объяснил 24 Каналу, что остается на своей позиции относительно американского президента – его действия являются максимально системными и последовательными.
Также он подчеркнул, что судить о Трампе по характеристикам в медиа не стоит.
Буданов о заявлениях Трампа о войне
Даже если украинцы не доверяют всем заявлениям президента США – стоит понимать одну вещь.
Я не думаю, что без его вмешательства есть шанс на остановку боевых действий. По состоянию на сейчас,
– подытожил Буданов.
Глава ГУР выразил надежду, что Дональд Трамп прав в своих убеждениях о скором завершении войны.
"Все, что я могу сказать. Я надеюсь, что президент США прав. И все это удастся как-то урегулировать в ближайшее время", – сказал Буданов.
Также он добавил, что считает эту войну самой масштабной и кровавой после Второй мировой с точки зрения применения оружия. Именно во время этой войны были использованы все конвенционные виды вооружения, кроме ядерного оружия.
"Абсолютно все остальное использовалось: от подводных лодок до стратегической авиации", – заверил глава ГУР МО.
Что известно о заявлениях Трампа об Украине?
- Мирные переговоры между Украиной и Россией пока приостановлены, однако их могут возобновить в конце года при определенных условиях. Трамп хочет ввести новые санкции.
- Трамп планирует ввести новые санкции против стран, которые ведут бизнес с Россией, чтобы ослабить ее позиции как нефтяной державы. Возможно расширение ограничений на Китай, Индию и Иран с тарифами до 500% на их импорт.
- Трамп прокомментировал боевые действия в Украине, подчеркнув, что США продолжают оказывать давление на Россию через нефтяной сектор.