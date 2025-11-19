Кирило Буданов пояснив 24 Каналу, що залишається на своїй позиції щодо американського президента – його дії є максимально системними й послідовними.
Повне інтерв'ю "Це найкривавіша війна"․ Ексклюзивне інтерв'ю з Кирилом Будановим – очільником ГУР
Також він підкреслив, що судити про Трампа за характеристиками в медіа не варто.
Буданов про заяви Трампа щодо війни
Навіть якщо українці не довіряють усім заявам президента США – варто розуміти одну річ.
Я не думаю, що без його втручання є шанс на зупинення бойових дій. Станом на зараз,
– підсумував Буданов.
Голова ГУР висловив сподівання, що Дональд Трамп правий у своїх переконаннях про швидке завершення війни.
"Все, що я можу сказати. Я сподіваюся, що президент США правий. І все це вдасться якось врегулювати найближчим часом", – сказав Буданов.
Також він додав, що вважає цю війну наймасштабнішою та найкривавішою після Другої світової з погляду застосування зброї. Саме під час цієї війни було використано усі конвенційні види озброєння, окрім ядерної зброї.
"Абсолютно все інше використовувалося: від підводних човнів до стратегічної авіації", – запевнив голова ГУР МО.
Що відомо про заяви Трампа про Україну?
Мирні переговори між Україною та Росією наразі призупинені, проте їх можуть відновити наприкінці року за певних умов. Трамп хоче ввести нові санкції.
Трамп планує запровадити нові санкції проти країн, які ведуть бізнес із Росією, щоб послабити її позиції як нафтової держави. Можливе розширення обмежень на Китай, Індію та Іран із тарифами до 500% на їхній імпорт.
Трамп прокоментував бойові дії в Україні, наголосивши, що США продовжують чинити тиск на Росію через нафтовий сектор.