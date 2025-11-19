Без втручання цієї людини немає шансу на зупинення бойових дій, – Буданов

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов вважає, що без втручання президента США Дональда Трампа наразі немає шансів на зупинення бойових дій в Україні.

Кирило Буданов пояснив 24 Каналу, що залишається на своїй позиції щодо американського президента – його дії є максимально системними й послідовними.

Повне інтерв'ю "Це найкривавіша війна"․ Ексклюзивне інтерв'ю з Кирилом Будановим – очільником ГУР

Також він підкреслив, що судити про Трампа за характеристиками в медіа не варто.

Буданов про заяви Трампа щодо війни

Навіть якщо українці не довіряють усім заявам президента США – варто розуміти одну річ.

Я не думаю, що без його втручання є шанс на зупинення бойових дій. Станом на зараз,

– підсумував Буданов.

Голова ГУР висловив сподівання, що Дональд Трамп правий у своїх переконаннях про швидке завершення війни.

"Все, що я можу сказати. Я сподіваюся, що президент США правий. І все це вдасться якось врегулювати найближчим часом", – сказав Буданов.

Також він додав, що вважає цю війну наймасштабнішою та найкривавішою після Другої світової з погляду застосування зброї. Саме під час цієї війни було використано усі конвенційні види озброєння, окрім ядерної зброї.

"Абсолютно все інше використовувалося: від підводних човнів до стратегічної авіації", – запевнив голова ГУР МО.

Інтерв'ю з очільником ГУР Кирилом Будановим: дивіться відео

