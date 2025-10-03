Россия активно начала атаковать объекты энергетической инфраструктуры Украины. В некоторых областях уже ввели графики отключения света. Эксперты отмечают, что ситуация действительно может быть сложной.

Однако в Украине уже есть опыт, как преодолевать последствия российских атак и приводить энергосистему в порядок. В этом году россияне нарастили количество воздушных средств для ударов, и при правильной подготовке катастрофы можно избежать. Эксперты для 24 Канала проанализировали, удастся ли Украине минимизировать ущерб для энергетической инфраструктуры и что для этого нужно.

К теме На фоне последних обстрелов: украинцев призвали быть готовыми к отключениям света: в Украине

Возможен ли блэкаут по всей Украине?

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев объяснил, что государство постепенно готовилось к возможным трудностям. Известно, что планы ремонтных работ, который определило правительство и Министерство энергетики, реализуют в определенные сроки. В частности, прописано о накоплении 13,2 миллиарда кубометра газа в подземных хранилищах и закупку по импорту 4,6 миллиарда кубометров газа.

Но стихийное бедствие под названием Россия может сделать невозможным определенные вещи для нас, как для потребителей. Например, мы накопили необходимое количество газа, но его нужно и доставить к потребителю. Газоперекачивающие и газокомпрессорные станции могут быть под обстрелами. Тогда нам становится все равно, был в хранилищах накопленный газ или нет,

– пояснил эксперт.

Итак, если же есть запас оборудования особенно уязвимого у оператора системы передачи, это не означает, что такой же запас есть у оператора распределения. Также подготовка к защите от массированных атак на уровне государства и на уровне областей может отличаться. Поэтому сложно оценить степень подготовки к отопительному сезону всей электроэнергетической системы в Украине.

"В целом, я считаю, что России не удастся погрузить всю Украину в темноту. Есть все объективные подставки считать, что это невозможно. Но в тот или иной момент Россия сможет "ввести" графики отключений электричества в определенном прифронтовом регионе. Это уже доказали события в Чернигове и районе", – отметил Рябцев.

Безопасность и готовность энергосистемы определяется совокупность многих факторов. Если на каком-то из элементов логистической цепочки кто-то недоработает – его могут разрушить полностью, добавил эксперт.

Какой будет ситуация со светом в Украине: посмотрите видео

В каком состоянии сейчас украинская энергетика?

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что несмотря на определенные проблемы из-за последних обстрелов, ситуация в энергетической системе Украины не является критической.

В целом в энергосистеме ситуация нормальная, учитывая сообщение Укрэнерго. То есть, энергосистема сбалансирована на сегодня, но мы видим, что в отдельных регионах есть локальные проблемы с перебоями освещения, перебоями электрической энергии,

– отметил Омельченко.

К тому же на сегодня в Украине есть оборудование и ресурсы для восстановления после атак. Известно, что для этого завезли много различного оборудования. В Укрэнерго, оглядываясь на предыдущий опыт, подготовились заблаговременно.

Владимир Омельченко также убежден, что сейчас готовность нашей энергосистемы к отопительному сезону является удовлетворительной. Для этого есть запасы угля и газа, мощности генерации, которые могут работать в системе.

Почему массированных атак станет больше?

Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что с ухудшением погодных условий обстрелы будут становиться более частыми и иногда – более разрушительными. Особая опасность как раз будет касаться критической инфраструктуры.

Атаки на энергетическую инфраструктуру во время такой погоды будут более эффективными, учитывая то, что сбивать дроны во время плохой погоды сложнее. Прежде всего если речь идет о дронах. Потому что во время плохой погоды мы ограниченно можем применять самолеты. Говорится о МиГ-29, F-16, Як-52 и вертолеты, которые поднимают в воздух и сбивают российские дроны,

– разъяснил эксперт.

Еще одной сложностью во время плохой погоды является применение мобильных огневых групп. К слову, именно они сбивают до 40% всех дронов. Однако когда идет дождь, снег, ветер, туман – сложно увидеть "Шахеды" в воздухе. К тому же их специально красят в черный цвет, чтобы на фоне неба их не было видно.

"То есть процент "Шахедов", которые будут прилетать, будет увеличиваться во время плохой погоды. Так, с большой вероятностью во время отопительного сезона количество атак должно увеличиться", – отметил Нарожный.

В то же время стоит заметить, что враг почти вышел на свои максимальные производственные возможности. Количественно увеличить производство россиянам практически нереально. Они уже уперлись в ограничения, добавил эксперт.

Украина нашла эффективный ответ на удары по энергетике

В ряде украинских областей уже ввели графики отключений света из-за массированных российских атак. Тенденциозно риски поражения объектов критической инфраструктуры растут осенью – зимой. Поэтому стоит готовиться и к усилению обстрелов.

Особенно для прифронтовых и приграничных территорий угрозы особенно возрастают в осенне-зимний период. Враг будет пытаться ослабить наши позиции в энергетике, создать проблемы с тепло-, водо- и газоснабжением,

– отметил военный.

Конечно, Украина будет реагировать на повышенную опасность массированных атак, однако это не гарантирует, что холодный период удастся прожить без временного отключения света или даже блэкаутов. Вместе с тем уместно вспомнить, что у нас уже есть наработанный опыт за предыдущие годы в вопросе преодоления подобных кризисов после российских атак. По мнению Мусиенко, погрузить всю Украину в темноту на длительный период России как не удавалось, так и не удастся.

"К большому сожалению, эти удары являются прогнозируемыми – о рисках и опасностях предупреждали. Но в отличие от предыдущих лет, с тех пор как Россия начала бить по объектам энергетики, у нас появился еще один инструмент. Мы переходим от реактивной обороны – от лишь усиления ПВО – к ударам непосредственно по российским объектам. И это усиливает нашу оборону", – подчеркнул Мусиенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее подчеркивал: если Россия угрожает нам блэкаутами, то и сама должна к ним готовиться. В конце сентября, после массированной российской атаки, дроны ударили по Белгородской ТЭЦ, что оставило местных без света. Подобная тенденция, вероятно, будет продолжаться.

Украина будет отвечать на удары по энергетике: смотрите видео

Атаки по критической инфраструктуре Украины: последние новости