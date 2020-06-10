На Харьковщине выпускники Харьковского Национального университета внутренних дел впервые поднялись в небо. После четырех лет обучения шестеро курсантов сели за штурвал вертолета Ми-2.

Вскоре новоиспеченные пилоты пойдут служить в Государственную пограничную службу, службу по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардию, или же в Национальную полицию. Об этом сообщили на сайте МВД.

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Практические учения состоялись 10 июня на аэродроме "Коротич", что на Харьковщине. Ректор Харьковского Национального университета внутренних дел Дмитрий Швец отметил, чтобы выполнять полеты самостоятельно без инструкторов, курсантам нужно налетать немало часов.

После проведения практических занятий по налетам, смогут выполнять самостоятельно полеты. Сегодня ознакомительные полеты продлятся в течение часа для каждого. Им необходимо будет налетать 130 часов, для того, чтобы они имели необходимые сертификаты для осуществления полетов,

– пояснил он.

Курсанты должны завершить обучение уже 1 июля, однако и после получения дипломов они продолжат практические занятия, чтобы налетать по 130 часов каждый.

Сейчас на вооружении МВД есть примерно 10 вертолетов, однако в ближайшее время должено появиться еще полсотни. Украина заключила договор о сотрудничестве с Польской республикой, в рамках которого украинский авиапарк будет увеличиваться. Вскоре в Украине могут появиться более 50 современных вертолетов.

Будущие пилоты вертолетов МВД впервые поднялись в небо / Фото МВД