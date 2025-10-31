Укр Рус
24 Канал Новости Украины ССО знищили новітній «БУК-М3» та уразили РЛС «НЕБО-У» росіян
31 октября, 13:52
Новые дорогостоящие потери: Украина уничтожила новейший "БУК-М3" и поразила РЛС "НЕБО-У" в России

София Рожик
Основные тезисы
  • Украина уничтожила российский зенитно-ракетный комплекс "БУК-М3" и поразила радиолокационную станцию "НЕБО-У" в Ростовской области.
  • Системы "БУК-М3" и "НЕБО-У" представляли угрозу для украинской авиации и имели стоимость несколько сотен миллионов долларов каждая.

Россия понесла очередные потери на фронте. Так, Силы специальных операций уничтожили новейший российский зенитно-ракетный комплекс "БУК-М3" и поразили радиолокационную станцию раннего обнаружения "НЕБО-У".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

Что известно об уничтоженных системах?

Ночью 28 сентября ССО вместе с повстанческим движением в России "Черная искра" провели специальные мероприятия, в результате которых вывели "критические элементы системы ПВО".

Произошло это в Ростовской области.

Стоимость каждого из комплексов измеряется несколькими сотнями миллионов долларов,
– отмечают в ССО.

Они рассказали, что "БУК-М3" может поражать цели на расстоянии до 80 километров, а "НЕБО-У" выявлять истребители на расстоянии до 400 километров.

Эти системы представляли большую угрозу для работы украинской авиации в прифронтовой зоне, а еще они препятствовали дальнобойным ударам по России.

