Новые дорогостоящие потери: Украина уничтожила новейший "БУК-М3" и поразила РЛС "НЕБО-У" в России

Россия понесла очередные потери на фронте. Так, Силы специальных операций уничтожили новейший российский зенитно-ракетный комплекс "БУК-М3" и поразили радиолокационную станцию раннего обнаружения "НЕБО-У".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

Что известно об уничтоженных системах?

Ночью 28 сентября ССО вместе с повстанческим движением в России "Черная искра" провели специальные мероприятия, в результате которых вывели "критические элементы системы ПВО".

Произошло это в Ростовской области.

Стоимость каждого из комплексов измеряется несколькими сотнями миллионов долларов,

– отмечают в ССО.

Они рассказали, что "БУК-М3" может поражать цели на расстоянии до 80 километров, а "НЕБО-У" выявлять истребители на расстоянии до 400 километров.

Эти системы представляли большую угрозу для работы украинской авиации в прифронтовой зоне, а еще они препятствовали дальнобойным ударам по России.

