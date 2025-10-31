Укр Рус
31 жовтня, 13:52
Нові дороговартісні втрати: Україна знищила новітній "БУК-М3" та уразила РЛС "НЕБО-У" у Росії

Софія Рожик
Основні тези
  • Україна знищила російський зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3" та уразила радіолокаційну станцію "НЕБО-У" у Ростовській області.
  • Системи "БУК-М3" та "НЕБО-У" становили загрозу для української авіації та мали вартість кілька сотень мільйонів доларів кожна.

Росія зазнала чергових втрат на фронті. Так, Сили спеціальних операцій знищили новітній російський зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3" та уразили радіолокаційну станцію раннього виявлення "НЕБО-У".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Що відомо про знищені системи?

Вночі 28 вересня ССО разом із повстанським рухом в Росії "Чорна іскра" провели спеціальні заходи, унаслідок яких вивели "критичні елементи системи ППО". 

Сталося це у Ростовській області.

Вартість кожного з комплексів вимірюється кількома сотнями мільйонів доларів,
– зауважують у ССО.

Вони розповіли, що "БУК-М3" може уражати цілі на відстані до 80 кілометрів, а "НЕБО-У" виявляти винищувачі на відстані до 400 кілометрів. 

Ці системи становили велику загрозу для роботи української авіації у прифронтовій зоні, а ще вони перешкоджали далекобійним ударам по Росії.

