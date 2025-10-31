Нові дороговартісні втрати: Україна знищила новітній "БУК-М3" та уразила РЛС "НЕБО-У" у Росії
- Україна знищила російський зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3" та уразила радіолокаційну станцію "НЕБО-У" у Ростовській області.
- Системи "БУК-М3" та "НЕБО-У" становили загрозу для української авіації та мали вартість кілька сотень мільйонів доларів кожна.
Росія зазнала чергових втрат на фронті. Так, Сили спеціальних операцій знищили новітній російський зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3" та уразили радіолокаційну станцію раннього виявлення "НЕБО-У".
Сили спеціальних операцій ЗСУ.
Що відомо про знищені системи?
Вночі 28 вересня ССО разом із повстанським рухом в Росії "Чорна іскра" провели спеціальні заходи, унаслідок яких вивели "критичні елементи системи ППО".
Сталося це у Ростовській області.
Вартість кожного з комплексів вимірюється кількома сотнями мільйонів доларів,
– зауважують у ССО.
Вони розповіли, що "БУК-М3" може уражати цілі на відстані до 80 кілометрів, а "НЕБО-У" виявляти винищувачі на відстані до 400 кілометрів.
Ці системи становили велику загрозу для роботи української авіації у прифронтовій зоні, а ще вони перешкоджали далекобійним ударам по Росії.
Втрати Росії: останні новини
За останню добу ЗСУ ліквідували 970 російських окупантів та 850 одиниць техніки та озброєння.
Нещодавно ударні безпілотники СБУ поцілили у ЗРК "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС в окупованому Криму.
Тієї ж ночі прилетіло по двох нафтопереробних заводах в Ульяновській області та республіці Марій Ел, а також газопереробний завод у Будьонновську.