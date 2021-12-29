На Буковине мужчина из автомобиля обстрелял остановку, на которой находились люди
Источник:Полиция Черновицкой области
В Берегомете на Буковине произошла стрельба на автобусной остановке, пострадавших нет. Открыл огонь 32-летний местный житель, пропавший после этого.
Однако на свободе хулиган побывал недолго. Его вскоре задержали правоохранители.
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На остановке во время стрельбы были люди
В полицию 24 декабря обратился 43-летний мужчина. Он рассказал, что стал свидетелем того, как водитель одного из автомобилей стрелял через открытое окно. Очевидец говорит, что злоумышленник делал это из предмета, который напоминал пистолет.
В это время общественный транспорт на остановке ждали люди. К счастью, никто не пострадал. Правоохранители выяснили детали о машине и с помощью этой информации нашли предполагаемого злоумышленника.Интересно! Мужчина уверяет, что был пьян и почему начал стрелять по остановке – не понимает.
Мужчине инкриминируют хулиганство
По ходатайству следователей суд взял под стражу буковинца с альтернативой залога в размере 148 тысяч гривен. Ему инкриминируют хулиганство с применением оружия. Если суд признает мужчину виновным, то из-за этой опасной затеи он может оказаться до 7 лет за решеткой. Оружие, из которого стрелял буковинец, было направлено на экспертизу.
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Кратко о последних случаях стрельбы в Украине:
- 14 декабря под Киевом силовики штурмовали квартиру с вооруженным мужчиной, стрелявшим по людям. Злоумышленник закрылся в одной из квартир многоэтажки.
- В Краматорске мужчина угрожал открыть огонь в магазине. На такой шаг хулигана подтолкнуло то, что ему не продали алкоголь.
- В начале декабря иностранцы в Кривом Роге устроили разборки с резней и выстрелами.