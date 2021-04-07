Бывшего члена "Партии регионов" Татьяну Кагановскую 7 апреля выдвинули на должность ректора Харьковского университета имени Каразина. До этого она 17 лет здесь руководила юридическим факультетом.

Решение об этом приняли на заседании коллектива юридического факультета ХНУ. Выдвижение поддержали 112 человек, а воздержался лишь 1 человек.

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Что о ней известно

Татьяна Кагановская является дочерью бывшего губернатора Харьковской области.

С 2004 года женщина руководит юридическим факультетом Харьковского университета имени Каразина.

Раньше она была аспиранткой финансового права этого же вуза.

В 2005 году женщина вступила в партию "Новая демократия", а затем вместе с отцом перешла в "Партию регионов".

Была депутатом областного совета Харькова с 2006 по 2010 год.

Также возглавляла городскую комиссию по вопросам обеспечения общественного порядка Харькова с 2006 по 2009 год.

Информация взята с ресурса "Викизнание".

Кто также претендует на эту должность

Как сообщает Newsroom, ректором университета, кроме Кагановской, хотят стать еще 8 человек. Научными работниками этого вуза являются 6 из них.

Обратите внимание! Бывший ректор университета Виль Бакиров сообщил о своем увольнении 23 февраля. Перед этим он избирался на должность трижды и возглавлял вуз с 1998 года. Подробнее об этом читайте по ссылке.