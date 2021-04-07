Бывшую "регионалку" выдвинули на должность ректора Харьковского университета
Бывшего члена "Партии регионов" Татьяну Кагановскую 7 апреля выдвинули на должность ректора Харьковского университета имени Каразина. До этого она 17 лет здесь руководила юридическим факультетом.
Источник:фейсбук юридического факультета ХНУ
Решение об этом приняли на заседании коллектива юридического факультета ХНУ. Выдвижение поддержали 112 человек, а воздержался лишь 1 человек.
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Что о ней известно
- Татьяна Кагановская является дочерью бывшего губернатора Харьковской области.
- С 2004 года женщина руководит юридическим факультетом Харьковского университета имени Каразина.
- Раньше она была аспиранткой финансового права этого же вуза.
- В 2005 году женщина вступила в партию "Новая демократия", а затем вместе с отцом перешла в "Партию регионов".
- Была депутатом областного совета Харькова с 2006 по 2010 год.
- Также возглавляла городскую комиссию по вопросам обеспечения общественного порядка Харькова с 2006 по 2009 год.
Информация взята с ресурса "Викизнание".
Кто также претендует на эту должность
Как сообщает Newsroom, ректором университета, кроме Кагановской, хотят стать еще 8 человек. Научными работниками этого вуза являются 6 из них.
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