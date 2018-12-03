Цены на недвижимость в новостройках Львова и Одессы в ноябре 2018: сравнение

Предпоследний месяц года был щедр на события, которые могли отразиться на рынке недвижимости Украины. Как изменились цены на квадратные метры в новостройках Львова и Одессы в ноябре 2018 года.

Ранее 24 канал писал, какими были цены на недвижимость в новостройках Львова, Одессы и Киева в октябре 2018 года.

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В ноябре средняя цена квадратного метра на первичном рынке Львова демонстрирует невиданную стабильность – 15 900.

Зато резко подскочила минимальная цена за квадрат.

Если в октябре она опустилась до минимума за 12 месяцев (9900 гривен), то в ноябре вновь выросла к отметке 10 500 гривен за метр квадратный.



Цены за метр квадратный в новостройках Львова в ноябре 2018

Средняя цена квадратного метра в новостройках Одессы в ноябре пошла на спад. За месяц, стоимость квадрата на первичном рынке снизилась до 19 000 гривен.

Минимальная цена осталась такой, как в октябре – на уровне 12 900 гривен.



Цена метра квадратного в новостройках Одессы в ноябре 2018

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