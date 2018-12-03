20:02
3 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Российский доктор зло. Защитник Путина
      Вєсті Кремля
      20:20, 1 декабря
      Вести. UA. Жир. Стена плача Яценюка. Соль на русские раны
      Вєсті.UA
      19:13, 1 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Цены на недвижимость в новостройках Львова и Одессы в ноябре 2018: сравнение

      22 Читати новину українською
      Цены на недвижимость в новостройках Львова и Одессы в ноябре 2018
      Цены на недвижимость в новостройках Львова и Одессы в ноябре 2018 / Коллаж 24 канала

      Предпоследний месяц года был щедр на события, которые могли отразиться на рынке недвижимости Украины. Как изменились цены на квадратные метры в новостройках Львова и Одессы в ноябре 2018 года.

      Ранее 24 канал писал, какими были цены на недвижимость в новостройках Львова, Одессы и Киева в октябре 2018 года.

      Читайте также: Как изменились цены на недвижимость в новостройках Киева в ноябре: статистика

      В ноябре средняя цена квадратного метра на первичном рынке Львова демонстрирует невиданную стабильность – 15 900.

      Зато резко подскочила минимальная цена за квадрат.

      Если в октябре она опустилась до минимума за 12 месяцев (9900 гривен), то в ноябре вновь выросла к отметке 10 500 гривен за метр квадратный.

      ціни нерухомість новобудови Львів листопад 2018
      Цены за метр квадратный в новостройках Львова в ноябре 2018

      Средняя цена квадратного метра в новостройках Одессы в ноябре пошла на спад. За месяц, стоимость квадрата на первичном рынке снизилась до 19 000 гривен.

      Минимальная цена осталась такой, как в октябре – на уровне 12 900 гривен.

      Ціни нерухомість новобудови Одеса листопад 2018
      Цена метра квадратного в новостройках Одессы в ноябре 2018

      Читайте также: Скачки цен и парадоксы спроса: чем отличился рынок недвижимости с весны по осень 2018

       

      Теги: Новости Украины Новости Львова Новости недвижимости Первичный рынок недвижимости Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Цены на недвижимость Новости Одессы
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Результаты саммита G20: что связывает Путина и принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана
      сегодня , 20:00 Результаты саммита G20: что связывает Путина и принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана
      Іван Яковина 1
      Теплые кредиты: как утеплить жилье с помощью государства
      сегодня , 19:04 Теплые кредиты: как утеплить жилье с помощью государства
      Яніна Ткачук 149
      Украинские моряки в плену РФ: что их ждет и как мы можем помочь
      сегодня , 18:05 Украинские моряки в плену РФ: что их ждет и как мы можем помочь
      584
      Остановить Путина: как предотвратить захват Азовского моря?
      сегодня , 16:00 Остановить Путина: как предотвратить захват Азовского моря?
      Інна Жолобович 861
      SMS-рассылка фейков и пропаганда от России: быстро, просто, эффективно
      сегодня , 15:00 SMS-рассылка фейков и пропаганда от России: быстро, просто, эффективно
      Блог Медіа 756
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Живы, пока помним. Украинцы чтят подвиг Героев
       22 февраля 2015 , 20:26
      Курс валют на 27 августа: евро существенно подешевело
      27 августа , 08:30
      В сентябре рынок "евроблях" вырос на 35%
       18 октября , 08:30
      На украино-венгерской границе появилось кладбище "евроблях"
       30 ноября , 12:17
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук