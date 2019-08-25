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      В Кривом Роге дотла сгорела церковь УПЦ МП: фото

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      В Кривом Роге сгорела церковь УПЦ МП
      В Кривом Роге сгорела церковь УПЦ МП / ДСНС

      В Кривом Роге на Днепропетровщине загорелся храм святых Благоверных князей Бориса и Глеба, которая принадлежит к Украинской православной церкви Московского патриархата.

      Сообщение о пожаре спасатели получили около половины пятого утра 25 августа, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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      К храму немедленно отправились пожарные, однако огонь уже успел наделать немало бед.

      Огонь уничтожил имущество и конструкции храма на общей площади 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет,
      – рассказали спасатели.


      В Кривом Роге сгорела церковь УПЦ МП/ Фото ГСЧС

      Локализовали огонь около пяти утра, а полностью пожар ликвидировали за два часа – в 07:15.


      Пожар в церкви УПЦ МП/ Фото ГСЧС

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины ГСЧС Пожар Новости Кривого Рога УПЦ МП
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