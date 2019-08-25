В Кривом Роге дотла сгорела церковь УПЦ МП: фото

В Кривом Роге на Днепропетровщине загорелся храм святых Благоверных князей Бориса и Глеба, которая принадлежит к Украинской православной церкви Московского патриархата.

Сообщение о пожаре спасатели получили около половины пятого утра 25 августа, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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К храму немедленно отправились пожарные, однако огонь уже успел наделать немало бед.

Огонь уничтожил имущество и конструкции храма на общей площади 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет,

– рассказали спасатели.



В Кривом Роге сгорела церковь УПЦ МП/ Фото ГСЧС

Локализовали огонь около пяти утра, а полностью пожар ликвидировали за два часа – в 07:15.



Пожар в церкви УПЦ МП/ Фото ГСЧС