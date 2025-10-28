Чего ждать дальше от президента США: Зеленский назвал "сильные шаги" Трампа
- Зеленский высказался о санкциях Трампа для России и отметил, что есть еще дополнительные санкции, которые могут ввести решением Конгресса США.
- Президент отметил, что Трамп планирует разговор с Китаем в ближайшее время и объяснил, какое это может иметь влияние.
Президент Зеленский высказался о санкциях для России, введенных Трампом. Он рассказал о диалоге с американской стороной и предстоящем разговоре Трампа с Китаем и его влиянии.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова президента во время встречи с журналистами.
Чего ждать от Трампа?
Зеленский отметил, что Трамп ввел санкции и это "сильный шаг от него лично". По словам президента, есть еще дополнительные санкции, которые могут ввести решением Конгресса США.
"Вопрос: президент дает таким образом сигнал Конгрессу "голосуйте" или говорит этим "подождите, вот я сделал шаг"? На мой взгляд, это раскрывает возможности. Думаю, что Конгрессу политически важно сделать какие-то шаги в ближайшее время. Вот президент сделал, и он политически выиграет эту ситуацию, и Конгрессу перед грядущим годом выборов тоже наверное надо продемонстрировать силу и внимание к себе", – сказал он.
По его словам, большинство в Конгрессе соответствующее есть – и это двухпартийная поддержка. Он указал, что вполне логично, если они введут свои шаги, которые уже не отменишь, однако это решение полностью зависит от США и будет приниматься так, чтобы это поддержал американский лидер.
Зеленский рассказал, что в Украине начался диалог с Америкой, что если Путин не садится за стол переговоров, нам нужны санкции, а потом говорили о дальнобойности.
"Считаю, что президент Трамп таким образом показывает Путину, что окно открыто – вот, мол, я санкции ввел, но ты знаешь, что может быть дальше, потому что уже звучала тема по "томагавкам", и поэтому вот что может быть дальше – могут быть переговоры или дальнобойное оружие для Украины", – сказал лидер.
Президент также отметил, что Трамп планирует разговор с Китаем 30 октября.
"Думаю, это может быть один из его сильных шагов, если после этого решительного санкционного шага Китай будет готов уменьшить импорт. Почему? Потому что у нас есть сигналы, что Индия точно дала все сигналы, что она будет уменьшать импорт энергоресурсов России", – добавил гарант Украины.
Санкции против России: основное
Напомним, 23 октября стало известно, что США ввели санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".
Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила, почему именно сейчас Трамп ввел серьезные санкции против России. Она отметила, что Трамп замечает недостаточную заинтересованность России в заключении мира, поэтому это стало толчком для принятия серьезных санкций против страны-агрессора.
После Путин заявил, что эти санкции будут иметь незначительное влияние на российскую экономику. Он также добавил, что "ни одна страна, которая уважает себя, никогда ничего не делает под давлением".
Дональд Трамп вскоре отреагировал на заявления Путина о том, что санкции США не повлияют на российскую экономику. Американский лидер сказал, что "рад, что он так думает" и добавил, что ситуация станет понятной через полгода.