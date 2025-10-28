Чого чекати далі від президента США: Зеленський назвав "сильні кроки" Трампа

Президент Зеленський висловився про санкції для Росії, запроваджені Трампом. Він розповів про діалог з американською стороною та майбутню розмову Трампа з Китаєм і її вплив.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова президента під час зустрічі з журналістами.

Дивіться також Більше нічого запропонувати Трампу, – політолог назвав основні помилки Путіна

Чого чекати від Трампа?

Зеленський зазначив, що Трамп ввів санкції і це "сильний крок від нього особисто". За словами президента, є ще додаткові санкції, які можуть запровадити рішенням Конгресу США.

"Питання: президент дає таким чином сигнал Конгресу "голосуйте" або каже цим "почекайте, ось я зробив крок"? На мій погляд, це розкриває можливості. Думаю, що Конгресу політично важливо зробити якісь кроки найближчим часом. Ось президент зробив, і він політично виграє цю ситуацію, і Конгресу перед прийдешнім роком виборів теж напевно треба продемонструвати силу і увагу до себе", – сказав він.

За його словами, більшість в Конгресі відповідна є – і це двопартійна підтримка. Він вказав, що цілком логічно, якщо вони запровадять свої кроки, які вже не скасуєш, однак це рішення повністю залежить від США і буде ухвалюватись так, щоб це підтримав американський лідер.

Зеленський розповів, що в України розпочався діалог з Америкою, що якщо Путін не сідає за стіл перемовин, нам потрібні санкції, а потім говорили про далекобійність.

"Вважаю, що президент Трамп таким чином показує Путіну, що вікно відкрито – ось, мовляв, я санкції запровадив, але ти знаєш, що може бути далі, тому що вже звучала тема щодо "томагавків", і тому ось що може бути далі – можуть бути перемовини або далекобійна зброя для України", – сказав лідер.

Президент також зазначив, що Трамп планує розмову з Китаєм 30 жовтня.

"Думаю, це може бути один із його сильних кроків, якщо після цього рішучого санкційного кроку Китай буде готовий зменшити імпорт. Чому? Тому що в нас є сигнали, що Індія точно дала всі сигнали, що вона буде зменшувати імпорт енергоресурсів Росії", – додав гарант України.

Дивіться також Чи справді зустріч Трампа та Сі зможе пришвидшити закінчення війни в Україні

Санкції проти Росії: основне