11 декабря, 18:33
Time объявил, кто стал "Человеком года 2025"

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • Создатели искусственного интеллекта стали персонами года 2025 по версии журнала Time, подчеркивая их решающее влияние на современный мир.
  • Искусственный интеллект стал мощным инструментом геополитической конкуренции, а технологические гиганты влияют на информационное пространство, экономику и климатическую политику.

Создатели искусственного интеллекта стали "Человеком года 2025". Такой выбор подчеркнул их решающее влияние на современный мир.

Именно в этом году полный потенциал ИИ стал очевидным, а его развитие – необратимым. Об этом сообщает журнал Time, передает 24 Канал.

Что рассказали о разработчиках искусственного интеллекта?

В материале издания отмечается, что именно создатели современных систем искусственного интеллекта имели наибольшее влияние на мир в 2025 году. Их разработки стали едва ли не самым мощным инструментом геополитической конкуренции со времен появления ядерного оружия.

TIME подчеркивает, что технологические гиганты фактически взяли "бразды правления историей" в свои руки. Развивая ИИ, они принимают решения, которые уже меняют информационное пространство, экономику, климатическую политику и повседневную жизнь людей.


Обложка журнала TIME / X

Компании соревнуются как между собой, так и сотрудничают, вкладывая миллиарды долларов в масштабные инфраструктурные проекты, влияя на правительственную политику и геополитические балансы.

Журнал в этом году выпустил две обложки. На одной художник Джейсон Сейлер переосмыслил культовую фотографию 1932 года "Обед на крыше небоскреба", разместив на строительном кране лидеров компаний, определяющих развитие искусственного интеллекта:

  • Марка Цукерберга, главу Meta;
  • Лизу Су, президента AMD;
  • Илона Маска, владельца Х;
  • Дженсена Хуанга, директора NVIDIA;
  • Сэма Альтмана, генерального директора OpenAI;
  • Демиса Гассабиса, руководителя DeepMind;
  • Дарио Амодея, гендиректора Anthropic; Фей-Фей Ли, профессора компьютерных наук Стэнфорда.


Обложка журнала TIME / X

Издание также отмечает, что именно в этом году полный потенциал искусственного интеллекта стал очевидным для человечества, и теперь понятно: путь развития этой технологии необратим.

Мы стоим на пороге эпохи, когда ИИ будет формировать ключевые решения в государственном управлении, бизнесе и повседневной жизни, а его создатели – уже сегодня определяют облик будущего,
– подытоживает журнал.

"Человек года" в предыдущие годы по версии журнала

  • В 2024 году на звание "Человек года" номинировали немало кандидатов. Среди которых Юлия Навальная, Илон Маск, Дональд Трамп, Камала Харрис, Биньямин Нетаньяху, Марк Цукерберг, Кейт Миддлтон, Клаудия Шейнбаум, Джо Роган и Джером Пауэлл. Победу тогда одержал Дональд Трамп.

  • В 2023 году в финал попал Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский тогда стал "Мечтателем года".

  • Ранее "Человеком года" становились президенты США, политические деятели Европы и мира, Папа Римский, разработчики и активисты.