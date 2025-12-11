Time оголосив, хто став "Людиною року 2025"
- Творці штучного інтелекту стали персонами року 2025 за версією журналу Time, підкреслюючи їх вирішальний вплив на сучасний світ.
- Штучний інтелект став потужним інструментом геополітичної конкуренції, а технологічні гіганти впливають на інформаційний простір, економіку та кліматичну політику.
Творці штучного інтелекту стали "Людиною року 2025". Такий вибір підкреслив їхній вирішальний вплив на сучасний світ.
Саме цього року повний потенціал ШІ став очевидним, а його розвиток – незворотним. Про це повідомляє журнал Time, передає 24 Канал.
Що розповіли про розробників штучного інтелекту?
У матеріалі видання зазначається, що саме творці сучасних систем штучного інтелекту мали найбільший вплив на світ у 2025 році. Їхні розробки стали чи не найпотужнішим інструментом геополітичної конкуренції з часів появи ядерної зброї.
TIME підкреслює, що технологічні гіганти фактично взяли "кермо історії" у свої руки. Розвиваючи ШІ, вони ухвалюють рішення, які вже змінюють інформаційний простір, економіку, кліматичну політику та повсякденне життя людей.
Компанії змагаються як між собою, так і співпрацюють, вкладаючи мільярди доларів у масштабні інфраструктурні проєкти, впливаючи на урядову політику та геополітичні баланси.
Журнал цього року випустив дві обкладинки. На одній художник Джейсон Сейлер переосмислив культову світлину 1932 року "Обід на даху хмарочоса", розмістивши на будівельному крані лідерів компаній, що визначають розвиток штучного інтелекту:
- Марка Цукерберга, голову Meta;
- Лізу Су, президентку AMD;
- Ілона Маска, власника Х;
- Дженсена Хуанга, директора NVIDIA;
- Сема Альтмана, генерального директора OpenAI;
- Деміса Гассабіса, керівника DeepMind;
- Даріо Амодея, гендиректора Anthropic; Фей-Фей Лі, професорку комп’ютерних наук Стенфорда.
Видання також зазначає, що саме у цьому році повний потенціал штучного інтелекту став очевидним для людства, і тепер зрозуміло: шлях розвитку цієї технології незворотний.
Ми стоїмо на порозі епохи, коли ШІ формуватиме ключові рішення у державному управлінні, бізнесі та повсякденному житті, а його творці – вже сьогодні визначають вигляд майбутнього,
– підсумовує журнал.
"Людина року" у попередні роки за версією журналу
У 2024 році на звання "Людина року" номінували чимало кандидатів. Серед яких Юлія Навальна, Ілон Маск, Дональд Трамп, Камала Гарріс, Біньямін Нетаньягу, Марк Цукерберг, Кейт Міддлтон, Клаудія Шейнбаум, Джо Роган та Джером Павелл. Перемогу тоді здобув Дональд Трамп.
У 2023 році до фіналу потрапив Володимир Путін. Президент України Володимир Зеленський тоді став "Мрійником року".
Раніше "Людиною року" ставали президенти США, політичні діячі Європи та світу, Папа Римський, розробники та активісти.