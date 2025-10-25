В Киеве человек упал на пути метро: несколько станций закрывались на вход

Утром в субботу, 25 октября, в Киеве временно ограничивали движение поездов на "красной" линии метро из-за ситуации на станции "Днепр". Там человек упал на пути метро.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

Смотрите также Метро в Киеве в военное время: как работает во время тревог и в комендантский, схемы и график работы

Человек упал на пути метро в Киеве: что известно?

Около 11 часов в КГГА сообщили о ситуации на "красной" линии метро.

Указывается, что поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".

Там отметили, что станции "Днепр", "Гидропарк" и "Левобережная" временно закрыты на вход.

Причиной стало попадание пассажира на пути на станции "Днепр". На месте происшествия работают соответствующие службы.

Уже около 12 часов дня стало известно, что движение поездов и работа станций "красной" линии метрополитена возобновляется в обычном режиме.

Пассажира изъяли из колеи и передали врачам скорой медицинской помощи,

– указали в КГГА.

Смотрите также На станции метро "Харьковская" умер пассажир

Другие случаи: коротко