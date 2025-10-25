У Києві людина впала на колії метро: кілька станцій зачинялися на вхід
- Деякі станції метро у Києві тимчасово закривалися на вхід через потрапляння на колії пасажира.
- Згодом пасажира передали лікарям швидкої медичної допомоги.
Зранку в суботу, 25 жовтня, у Києві тимчасово обмежували рух потягів на "червоній" лінії метро через ситуацію на станції "Дніпро". Там людина впала на колії метро.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.
Людина впала на колії метро у Києві: що відомо?
Близько об 11 годині в КМДА повідомили про ситуацію на "червоній" лінії метро.
Вказується, що поїзди курсують від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" та від станції "Лісова" до станції "Дарниця".
Там наголосили, що станції "Дніпро", "Гідропарк" та "Лівобережна" тимчасово зачинені на вхід.
Причиною стало потрапляння пасажира на колії на станції "Дніпро". На місці події працюють відповідні служби.
Вже близько 12 години дня стало відомо, що рух поїздів та робота станцій "червоної" лінії метрополітену поновлюється у звичайному режимі.
Пасажира вилучили з колії та передали лікарям швидкої медичної допомоги,
– вказали в КМДА.
Інші випадки: коротко
У четвер, 24 квітня, в КМДА повідомляли про те, що пасажир потрапив під поїзд на станції столичного метро "Хрещатик". Через інцидент тимчасово зачиняли деякі пересадні вузли. Згодом стало відомо, що чоловік загинув.
Влітку цього року на станції метро "Либідська" виявили підозрілий предмет. Із міркувань безпеки станція була тимчасово зачинена на вхід і вихід для пасажирів. Поїзди слідували без зупинки повз станцію "Либідська". Вже згодом сторонній предмет перевірили та з'ясували, що він загрози не становить.
Також у Києві на початку літа блогер намагався зняти відео для соцмереж, зачепившись за потяг метро. У результаті він упав на колії та отримав серйозні травми.