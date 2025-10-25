Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

Людина впала на колії метро у Києві: що відомо?

Близько об 11 годині в КМДА повідомили про ситуацію на "червоній" лінії метро.

Вказується, що поїзди курсують від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" та від станції "Лісова" до станції "Дарниця".

Там наголосили, що станції "Дніпро", "Гідропарк" та "Лівобережна" тимчасово зачинені на вхід.

Причиною стало потрапляння пасажира на колії на станції "Дніпро". На місці події працюють відповідні служби.

Вже близько 12 години дня стало відомо, що рух поїздів та робота станцій "червоної" лінії метрополітену поновлюється у звичайному режимі.

Пасажира вилучили з колії та передали лікарям швидкої медичної допомоги,

– вказали в КМДА.

