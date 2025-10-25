Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.
Человек упал на пути метро в Киеве: что известно?
Около 11 часов в КГГА сообщили о ситуации на "красной" линии метро.
Указывается, что поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".
Там отметили, что станции "Днепр", "Гидропарк" и "Левобережная" временно закрыты на вход.
Причиной стало попадание пассажира на пути на станции "Днепр". На месте происшествия работают соответствующие службы.
Уже около 12 часов дня стало известно, что движение поездов и работа станций "красной" линии метрополитена возобновляется в обычном режиме.
Пассажира изъяли из колеи и передали врачам скорой медицинской помощи,
– указали в КГГА.
Другие случаи: коротко
В четверг, 24 апреля, в КГГА сообщали о том, что пассажир попал под поезд на станции столичного метро "Крещатик". Из-за инцидента временно закрывали некоторые пересадочные узлы. Впоследствии стало известно, что мужчина погиб.
Летом этого года на станции метро "Лыбедская" обнаружили подозрительный предмет. Из соображений безопасности станция была временно закрыта на вход и выход для пассажиров. Поезда следовали без остановки мимо станции "Лыбедская". Уже потом посторонний предмет проверили и выяснили, что он угрозы не представляет.
Также в Киеве в начале лета блогер пытался снять видео для соцсетей, зацепившись за поезд метро. В результате он упал на рельсы и получил серьезные травмы.