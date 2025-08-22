Киевское метро – главный скоростной транспорт столицы Украины, первый метрополитен в Украине (открылся 6 ноября 1960 года) и третий по счету в СССР. Сейчас – один из четырех метрополитенов Украины (вместе с харьковским, днепровским метро и криворожским метротрамом).

Сегодня киевское метро насчитывает три действующие линии и 52 станции, общая длина линий около 70 километров. В столице работают три линии: Святошинско – Броварская (красная, линия М1), Оболонско – Теремковская (синяя, линия М2) и Сырецко – Печерская (зеленая, линия М3).

Архитектурный ансамбль киевского метро является уникальным. Старые станции первой линии сохраняют отделку в стиле архитектуры 1950-х (мраморные балюстрады, бронзовые светильники на "Университете", "Арсенальной", "Вокзальной" и др. На станциях 1970-х – 1980-х годов – витражи и мозаики (это "Олимпийская", "Почтовая площадь", "Золотые ворота"). Более современные станции имеют элементы из хайтека – "Славутич", "Позняки", "Сырец".

24 Канал подробно рассказывает, как работает киевское метро во время войны в 2025 году – о времени работы станций, а также работе метро во время воздушной тревоги.

Когда в Киеве появилось метро и как развивалось?

Первая очередь столичного метро из пяти станций ("Арсенальная", "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Днепр") открылась еще в 1960 году (причем "Арсенальная" – самая глубокая станция – расположена на глубине 105,5 метров).

В дальнейшем красная линия постепенно расширялась: к 1979 году она дошла до конечной "Лесной", а в 2003 году – до "Академгородка".

Вторая (синяя) линия протяженностью 20,95 километров с 18 станциями начала работать с 16 декабря 1976 года. Последняя станция – "Теремки" – открыла двери для пассажиров в 2013 году.

Третья (зеленая) линия открыта 31 декабря 1989 года.

До настоящего времени ветки метрополитена соединяют жилые массивы правобережного и левобережного Киева, а во время полномасштабной войны стали дополнительно важными как бомбоубежища.



Ветки и станции метро Киева / Агенты перемен

Какой график работы станций метро в Киеве на 3 линиях и сколько стоит проезд?

Время работы станций в целом с 05:30 до 23:00 (последний поезд перед комендантским часом). Интервалы движения поездов составляют примерно 2,5 – 3,5 минуты в час пик, 5 – 6 минут в среднем и 6 – 7 минут в выходные.

Обратите внимание! Чтобы успеть на последний поезд, лучше заходить на станции до 22:30.

Тарифы: одна поездка в метро стоит 8 гривен. Однако можно сэкономить, приобретя на транспортную карту через приложение "Киев Цифровой" сразу 50 поездок – тогда одна будет стоить 6,50 гривны.

Также в метро доступна оплата через одноразовые QR-коды и непосредственно с банковской карты или смартфона через Google Pay или Apple Pay. Для этого нужно приложить смартфон или карточку к валидатору (желтые турникеты более старого образца или любой турникет нового, "высокого" типа).

Режим работы станций метро: красная, синяя и зеленая линии / Киевский метрополитен

С июня 2024 года киевское метро увеличило интервалы движения поездов из-за дефицита кадров. Как тогда прокомментировал и.о. начальника метрополитена Виктор Выговский, причина нехватки специалистов в метро – миграция кадров в военное время, мобилизация и длительная подготовка специалистов (обучение машиниста длится годами).

Несмотря на кадровый кризис, в метро уверяют, что безопасность движения и обслуживания поездов обеспечены. Для привлечения работников метрополитен проводит курсы машинистов для мужчин и женщин, сотрудничает с агентствами по поиску работы и размещает объявления даже в вагонах.

Часть работников бронируют от мобилизации – но не более 50% военнообязанных, как предусматривает закон.

Как работает метро во время воздушной тревоги и комендантского часа?

Во время воздушной тревоги поезда метро на открытых участках прекращают движение, и станции работают в режиме укрытия. 46 подземных станций доступны пассажирам круглосуточно как бомбоубежища – во время воздушной тревоги на станцию можно попасть без оплаты.

Метро как укрытие также доступно ночью – во время российских обстрелов на станциях прячутся десятки тысяч киевлян.

Обратите внимание! Станции "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская", "Лесная", а также участок между станциями "Выдубичи" и "Славутич" во время воздушной тревоги прекращают работу.



Во время угрозы обстрелов также возможно ограничение движения поездов на подземном участке красной линии – из-за скопления пассажиров.

Как происходят пересадки на другой транспорт из метро?

На каждой станции киевского метрополитена можно пересесть на другой городской транспорт – автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутные такси.

На ряде станций можно пересесть на другой скоростной транспорт – городскую электричку Kyiv City Express, пригородные поезда и скоростной трамвай:

"Святошин" (красная линия): пересадка на станцию "Святошин" городской электрички и пригородного сообщения;

"Берестейская" (красная линия): пересадка на станцию "Берестейская" городской электрички;

"Политехнический институт" (красная линия): пешая пересадка на станцию "Политехническая" скоростного трамвая;

"Вокзальная" (красная линия): пересадка на станцию "Старовокзальная" скоростного трамвая, "Вокзальная" городской электрички, Пригородный, Центральный и Южный вокзалы;

"Левобережная" (красная линия): пересадка на станцию "Левобережная" городской электрички;

"Почайна" (синяя линия): пересадка на станцию "Почайна" городской электрички;

"Демеевская" (синяя линия): выход к Центральному автовокзалу;

"Сырец" (зеленая линия): пересадка на станцию "Сырец" городской электрички;

"Выдубичи" (зеленая линия): пересадка на станцию "Выдубичи" городской электрички и пригородных поездов, выход к автостанции "Выдубичи".

Перспективы строительства: будет ли метро на Виноградарь и Троещину?

Новые ветки метро заложены в планах развития города.

До Виноградаря: построение продолжения Сырецко – Печерской линии от станции "Сырец" до массива Виноградарь (две новые станции и новое депо) активизировалось в 2024 – 2025 годах.

5 апреля 2025 года было объявлено о закрытии участка проспекта Европейского Союза в Подольском районе для строительных работ. Ожидается, что строительство (по предварительным оценкам) продлится несколько лет, а открытие новых станций может состояться после 2026 – 2027 годов.

На Троещину: в долгосрочной перспективе планируется четвертая линия Подольско – Выгуровская до жилого массива Выгуровщина – Троещина. Она должна пересечь центральные линии и обеспечить пересадки с действующих станций метро (например, "Вокзальная", "Лукьяновская", "Тараса Шевченко").

О точных сроках строительства на Троещину официально еще не сообщали, ведь сейчас идет проектирование.