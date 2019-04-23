Чем для экономики Украины опасен аудит и потеря независимости Нацбанка

Во время предвыборной кампании в штабе одного из кандидатов прозвучало предложение после выборов провести аудит Нацбанка. И это очень тревожный звоночек. Казалось бы, почему? Ведь что плохого в аудите? Если вам нечего скрывать, то открывайте двери и пусть вас аудируют. И если есть за что – то пусть потом наказывают.

Простая логика, которая, казалось бы, не содержит в себе изъянов. Но все немного не так и аудит Нацбанка – это попытка реванша реформы банковского сектора.

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Потому что ключевой элемент этой реформы – независимый Центральный Банк. И аудит – это очевидная попытка эту независимость уничтожить. Просто первый шаг, еще и поданный в прекрасной оболочке. С аргументами "если вам нечего боятся, то почему бы и нет".

Тем более, поданный на фоне общего негативного отношения общества к Национальному Банку. Общества, которое обвиняет НБУ в падении гривны 2014-2015 годах и очистке банковской системы.



Национальний банк Украины

И этот негатив пытаются использовать, чтобы взять Нацбанк под контроль. Забывая рассказать обществу, что именно контроль политиков над НБУ (отсутствие независимого сильного регулятора) и привел нас всех к такому резкому падению курса и необходимости чистить "Авгиевы Конюшни" банковской системы

Аудит – это нарушение закона про Нацбанк. Он там просто не предусмотрен. Политический аудит не предусмотрен, ведь стандартный и так проводится каждый год. Его проводит авторитетная аудиторская компания "Делойт".

А вот политический аудит, который нужен политикам, чтобы влиять на кадровые назначения, имеет совсем другую природу и нарушает закон. Это не значит, что Нацбанк не подконтролен обществу и его руководство может творить все, что угодно. Нет, в законе есть перечень причин, по которым главу НБУ можно уволить. И они выписаны так, чтобы за преступления людей наказывали. И все.

Аудит – это попытка взять НБУ под контроль теми, кто этот аудит будет проводить. Ведь кто-то будет проводить, правда? И это будут не независимые иностранные эксперты. Ведь МВФ, ЕС и США ни раз заявляли, что реформа Нацбанка – ключевая реформа и она была очень успешна. Не доверишь же таким людям аудит.

Кто будет проводить аудит Нацбанка?

Это будут не независимые иностранные ассоциации, вручающие НБУ сейчас приз за призом за прозрачность. И это будут не представители международного инвестиционного сообщества, для которых сейчас НБУ – наибольший авторитет в Украине и пример успешности реформ, а независимость регулятора – четкий сигнал возможности инвестировать.

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Это будет кто-то другой. Кто это будет, додумайте сами. Казалось бы, ну что там нам закон. Не предусмотрен аудит, подумаешь. Изменим закон. Так вот, как только такие изменения в закон будут приняты, можете забыть о сотрудничестве с МВФ.



Межародный валютный фонд

Потому что независимость Центрального Банка – это ключевой элемент реформ. И МВФ всегда очень жестко отвечал на любые попытки эту независимость отменить. И даже ограничить. Так будет и в этот раз. Тем более, на фоне очевидного конфликта интересов между теми, кто аудит предлагает, и банковской сферой. И ее реформой.

Не стоит ведь напоминать, что национализация "Приватбанка" являлась частью программы МВФ, за которую (национализацию) мы получили транш МВФ и которую (национализацию) называют ключевым элементом реформ в американском посольстве.

Что происходит, когда политики пытаются отыграть независимость Центральных Банков?

Классический пример – валютный кризис прошлого года в Турции. Когда Эрдоган попробовал лишить турецкий центральный банк независимости, турецкая лира упала более чем в два раза. Показав, как инвесторы реагируют на попытку разрушения фундамента устойчивости финансовой системы.

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И не потому, что кому-то нравится или не нравится глава Центрального Банка. Просто когда он независим, как то так получается, никто не позволяет никому печатать деньги под хотелки власти.

А что случается, когда начинают показывать пример Венесуэлы. А никто не хочет быть инвестором в Венесуэлу. Потому что это приводит к убыткам. И как только они видят такое на горизонте, предпочитают уйти сразу. И этот сигнал очень болезнен для любой экономики. Даже для украинской.

Украинские политики очень не любят независимый Центральный Банк. Они называют НБУ независимым от народа. Понимая под этим, независимость от политиков. Поэтому так важно каждый раз бить их по рукам, когда они только начинают заикаться о ревизии реформы в банковской сфере. Потому что если не ударить их по рукам сейчас, то потом это сделает экономика. Но она бьет без разбора. По всем сразу.

И наверное на надо напоминать, что произойдет с экономикой Украины в тот момент, когда мы лишимся поддержки МВФ? Девальвация, инфляция станет первым сигналом, что что-то пошло не так. И тот рост, скромный рост в 3%, который мы видим сейчас, покажется манной небесной. И да, это все может стать результатом даже такой невинной шалости политиков, как попытка провести аудит Нацбанка. Невинной шалости только на первый взгляд.