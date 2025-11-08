В Донецкой области Россия убила полицейского Чингиза Гурбанова

Российские оккупанты атаковали автомобиль старшего участкового офицера Волновахского райотдела полиции Чингиза Гурбанова. Майор полиции нес службу в Краматорском районе.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Что известно о гибели полицейского в Донецкой области?

В полиции рассказали, что Чингиз Гурбанов родился в Днепре. Мужчина служил на Днепропетровщине, потом – в Донецкой области. Под бомбами и дронами помогал гражданским, рискуя собственной жизнью.

Полицейскому было 42 года. Человек слова, защитник, профессионал – таким будут помнить его коллеги,

– пишут правоохранители.

У погибшего полицейского остались родители, беременная жена, 17-летняя дочь и 14-летний сын.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Чингиза Гурбанова. Вечная память!

