На Донеччині Росія вбила поліцейського Чингиза Гурбанова
- Російські окупанти атакували автомобіль старшого дільничного офіцера Волноваського райвідділу поліції Чингиза Гурбанова, який ніс службу в Краматорському районі.
- Загиблому поліцейському було 42 роки, він залишив вагітну дружину, 17-річну доньку та 14-річного сина.
Що відомо про загибель поліцейського на Донеччині?
У поліції розповіли, що Чингиз Гурбанов народився у Дніпрі. Чоловік служив на Дніпропетровщині, потім – у Донецькій області. Під бомбами і дронами допомагав цивільним, ризикуючи власним життям.
Поліцейському було 42 роки. Людина слова, захисник, професіонал – таким пам'ятатимуть його колеги,
– пишуть правоохоронці.
У загиблого поліцейського залишились батьки, вагітна дружина, 17-річна донька та 14-річний син.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Чингиза Гурбанова. Вічна пам'ять!
Які наслідки російських атак на Донецьку область?
Нагадаємо, що російські війська опівдні 8 листопада завдали удару по Дружківській громаді, що на Донеччині. Ворожий FPV-дрон влучив у маршрутку "Газель", що виконувала приватні перевезення.
За даними прокуратури, внаслідок атаки поранено трьох людей: 47-річного водія та двох пасажирів віком 71 і 86 років.
Крім того, Росія атакувала безпілотником автомобіль волонтерів та журналістів біля Костянтинівки. Попередньо, обійшлося без загиблих.