На Донеччині Росія вбила поліцейського Чингиза Гурбанова

Російські окупанти атакували автомобіль старшого дільничного офіцера Волноваського райвідділу поліції Чингиза Гурбанова. Майор поліції ніс службу в Краматорському районі.

Що відомо про загибель поліцейського на Донеччині?

У поліції розповіли, що Чингиз Гурбанов народився у Дніпрі. Чоловік служив на Дніпропетровщині, потім – у Донецькій області. Під бомбами і дронами допомагав цивільним, ризикуючи власним життям.

Поліцейському було 42 роки. Людина слова, захисник, професіонал – таким пам'ятатимуть його колеги,

– пишуть правоохоронці.

У загиблого поліцейського залишились батьки, вагітна дружина, 17-річна донька та 14-річний син.

