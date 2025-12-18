Численность армии 800 тысяч и 5 статья НАТО, – Зеленский рассказал о гарантиях безопасности

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина работает над гарантиями безопасности с США. По его словам, очень важно, чтобы за эти гарантии проголосовал Конгресс Соединенных Штатов.

Только тогда они будут юридически обязывающими. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ответ главы государства на вопрос журналистов.

Что сказал Зеленский о гарантиях безопасности?

Президент подчеркнул, что для Украины очень важно знать, как партнеры будут реагировать в случае повторения агрессии России. Он также отметил, что одной из ключевых гарантий является 5 статья НАТО.

По словам Зеленского, пока согласованной версии плана еще нет, а детали наработок не разглашают публично. Когда же состоится финализация документа, президент проведет разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Какие еще заявления сделал Зеленский?