Чисельність армії 800 тисяч і 5 стаття НАТО, – Зеленський розповів про гарантії безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна працює над гарантіями безпеки зі США. За його словами, дуже важливо, щоб за ці гарантії проголосував Конгрес Сполучених Штатів.

Лише тоді вони будуть юридично зобов'язувальними. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відповідь глави держави на питання журналістів.

Що сказав Зеленський про гарантії безпеки?

Президент наголосив, що для України дуже важливо знати, як партнери будуть реагувати в разі повторення агресії Росії. Він також зазначив, що однією з ключових гарантій є 5 стаття НАТО.

За словами Зеленського, наразі узгодженої версії плану ще немає, а деталі напрацювань не розголошують публічно. Коли ж відбудеться фіналізація документа, президент проведе розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

Які ще заяви зробив Зеленський?