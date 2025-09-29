Одним из страхов в современном мире является взлом страниц в социальных сетях. Однако паниковать не стоит, ведь существует четкая инструкция, как этого не допустить.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал начальник отдела оперативных исследований и информационного сопровождения киберполиции в Киеве, майор полиции Владимир Забарный, отметив, что надо сделать несколько простых шагов – от сложных паролей до проверки устройств на аккаунте. Также он объяснил, как действовать, если мошенники уже взломали соцсети.

Инструкция, как защититься от мошенников в соцсетях

По словам начальника отдела оперативных исследований и информационного сопровождения киберполиции в Киеве, взлом страниц в соцсетях является одной из самых распространенных проблем. Злоумышленники воруют доступ к ним, чтобы ввести в заблуждение контакты человека, а также присылать фишинг рассылки с помощью этого аккаунта.

Жертву подталкивают ввести логин и пароль на фальшивых сайтах. Если логин или пароль слабые или повторяющиеся – хакер подбирает варианты.

Как это предотвратить? Используйте уникальные пароли для каждого аккаунта. Включите двухфакторную аутентификацию через приложение, который генерирует коды. Проверяйте сессии и активные устройства в настройках аккаунта и выходите отовсюду при малейшем подозрении,

– подчеркнул он.

Кроме этого, Забарный подчеркнул, что нельзя переходить на подозрительные ссылки и устанавливать приложения из неизвестных источников. Стоит использовать мессенджер паролей – он генерирует и сохраняет надежные пароли.

Что делать, если злоумышленники уже взломали аккаунт?

Он добавил, что если мошенникам все же удалось взломать страницу, надо немедленно попробовать изменить пароль. Если зайти не удается – воспользоваться формой восстановления платформы, где указать о взломе аккаунта. Также стоит сообщить об этом друзьям и родным, чтобы они не попали на фишинговые ссылки от вашего имени.

Если злоумышленники требуют деньги, не платить, а обратиться в службу поддержки платформы и, при необходимости, в полицию.

Какие понять, что мошенники пытаются вас взломать: коротко