Шахраї зламують соцмережі українців: у поліції дали інструкцію, як захиститись
- Кіберполіція рекомендує використовувати унікальні паролі, увімкнути двофакторну автентифікацію, перевіряти сесії та активні пристрої, а також не переходити на підозрілі посилання.
- У разі зламу сторінки слід змінити пароль, скористатися формою відновлення, повідомити друзів про можливі фішингові атаки.
Одним із страхів у сучасному світі є злам сторінок у соціальних мережах. Однак панікувати не варто, адже існує чітка інструкція, як цього не допустити.
Про це в етері 24 Каналу розповів начальник відділу оперативних досліджень та інформаційного супроводу кіберполіції у Києві, майор поліції Володимир Забарний, зазначивши, що треба зробити кілька простих кроків – від складних паролів до перевірки пристроїв на акаунті. Також він пояснив, як діяти, якщо шахраї вже зламали соцмережі.
Інструкція, як захиститись від шахраїв у соцмережах
За словами начальника відділу оперативних досліджень та інформаційного супроводу кіберполіції у Києві, злам сторінок у соцмережах є однією з найпоширеніших проблем. Зловмисники крадуть доступ до них, щоб ввести в оману контакти людини, а також надсилати фішинг розсилки за допомогою цього облікового запису.
Жертву підштовхують ввести логін та пароль на фальшивих сайтах. Якщо логін чи пароль слабкі або повторювані – хакер підбирає варіанти.
Як цьому запобігти? Використовуйте унікальні паролі для кожного акаунту. Увімкніть двофакторну автентифікацію через додаток, який генерує коди. Перевіряйте сесії та активні пристрої в налаштуваннях акаунту і виходьте звідусіль при найменшій підозрі,
– наголосив він.
Крім цього, Забарний підкреслив, що не можна переходити на підозрілі посилання та встановлювати додатки з невідомих джерел. Варто використовувати месенджер паролів – він генерує та зберігає надійні паролі.
Що робити, якщо зловмисники вже зламали акаунт?
Він додав, що якщо шахраям все ж вдалось зламати сторінку, треба негайно спробувати змінити пароль. Якщо зайти не вдається – скористатись формою відновлення платформи, де вказати про злам акаунту. Також варто повідомити про це друзів та рідних, щоб вони не потрапили на фішингові посилання від вашого імені.
Якщо зловмисники вимагають гроші, не платити, а звернутись у службу підтримки платформи та, при потребі, до поліції.
Які зрозуміти, що шахраї намагаються вас зламати: коротко
- Існують кілька кроків, що дозволяють розпізнати фішингове повідомлення – приходить від невідомого підозрілого відправника, в тексті часто міститься надто емоційний заклик, повідомлення можуть містити помилки або бути сформульовані з дивною стилістикою.
- Якщо людина заходить на фішингові посилання, її зазвичай перекидає на вебресурс, де просять ввести інформацію щодо банківської картки або CVV-код, термін дії або код з СМС. Так можна зрозуміти, що це шахраї, адже справжні організації так не роблять.
- Зловмисники також часто використовують deepfake-дзвінки, щоб підробити голоси. Якщо до вас дзвонить начебто працівник банку та просить сказати персональні коди або друг, який терміново просить скинути гроші, – це можуть бути саме шахраї.