Главное преимущество России заключается в огневой силе. Оккупанты постоянно выпускают управляемые авиабомбы, против которых у Украины нет противодействия. Решением для нашего государства могло бы стать сбитие российских самолетов.

Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил журналист, аналитик издания BILD Юлиан Рёпке. По его словам, это существенно замедлило бы наступление России.

Что может стать переломным моментом?

Юлиан Рёпке отметил, что примерно каждые 5 минут в район Покровска прилетают управляемые авиабомбы. Ежедневно наносится от 50 до 100 ударов КАБами. Украина пока не имеет средств противодействия.

В воздухе находятся российские самолеты. Если их сбивать, необязательно все, но хотя бы один в неделю, это существенно изменит ситуацию. Я убежден, что россияне не пойдут дальше, если воздушное пространство будет опасно для их авиации,

– сказал он.

Россияне летают на высоте 8 – 12 километров, приближаясь на 10 – 15 километров к фронту, сбрасывают пленарные авиабомбы с радиусом действия 50 – 70 километров, нанося сокрушительный эффект Украине. Большинство российских солдат погибает от украинских дронов, а украинских защитников – от вражеских КАБов.

Это могло бы стать переломным моментом, если бы какая-то страна предоставила мобильные системы противовоздушной обороны для сбития российских самолетов. Это в корне изменило бы ситуацию. Тогда российское наступление существенно замедлилось бы. Я не вижу возможности для их продвижения без преимущества в воздухе,

– подчеркнул аналитик.

Как бороться с российскими дронами?

Аналитик добавил, что враг ежедневно использует большое количество БПЛА, тысячи за сутки. Российский Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" становится все эффективнее. Поэтому нужно ликвидировать именно операторов вражеских дронов.

Защититься от оптических беспилотников почти невозможно. Ведь за ними тянутся тонкие провода длиной 20 – 25 километров. Россияне используют ретрансляционные дроны, которые летают в воздухе и запускают материнские дроны с меньшими аппаратами.

Все это сложная технология России. Единственный реальный способ противодействия, к которому стремится Украина – уничтожение операторов дронов на земле. "Рубикон" – это не 50 человек, а несколько тысяч военных, размещенных в сотнях домов, которые выполняют свои задачи,

– подчеркнул Юлиан Репке.

Есть только два способа борьбы с такими дронами. Первый – это сбивать их, когда они пролетают прямо над головой, с помощью охотничьего оружия. Это метод, которому более 200 лет. Второй – это сети, натянутые над улицами. Рыболовные сети – это еще более старый метод.

