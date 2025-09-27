Головна перевага Росії полягає у вогневій силі. Окупанти постійно випускають керовані авіабомби, проти яких в України немає протидії. Рішенням для нашої держави могло б стати збиття російських літаків.

Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив журналіст, аналітик видання BILD Юліан Рьопке. За його словами, це суттєво сповільнило б наступ Росії.

Що може стати переломним моментом?

Юліан Рьопке зазначив, що приблизно кожні 5 хвилин у район Покровська прилітають керовані авіабомби. Щодня завдається від 50 до 100 ударів КАБами. Україна наразі не має засобів протидії.

У повітрі перебувають російські літаки. Якщо їх збивати, необов'язково всі, але хоча б один на тиждень, це суттєво змінить ситуацію. Я переконаний, що росіяни не підуть далі, якщо повітряний простір буде небезпечний для їхньої авіації,

– сказав він.

Росіяни літають на висоті 8 – 12 кілометрів, наближаючись на 10 – 15 кілометрів до фронту, скидають пленарні авіабомби з радіусом дії 50 – 70 кілометрів, завдаючи нищівного ефекту Україні. Більшість російських солдатів гине від українських дронів, а українських захисників – від ворожих КАБів.

Це могло б стати переломним моментом, якби якась країна надала мобільні системи протиповітряної оборони для збиття російських літаків. Це докорінно змінило б ситуацію. Тоді російський наступ суттєво сповільнився б. Я не бачу можливості для їхнього просування без переваги в повітрі,

– підкреслив аналітик.

Як боротися з російськими дронами?

Аналітик додав, що ворог щодня використовує велику кількість БпЛА, тисячі за добу. Російський Центр перспективних безпілотних технологій "Рубікон" стає все ефективнішим. Тому потрібно ліквідовувати саме операторів ворожих дронів.

Захиститися від оптичних безпілотників майже неможливо. Адже за ними тягнуться тонкі дроти довжиною 20 – 25 кілометрів. Росіяни використовують ретрансляційні дрони, які літають у повітрі і запускають материнські дрони з меншими апаратами.

Усе це складна технологія Росії. Єдиний реальний спосіб протидії, до якого прагне Україна – знищення операторів дронів на землі. "Рубікон" – це не 50 осіб, а кілька тисяч військових, розміщених у сотнях будинків, які виконують свої завдання,

– наголосив Юліан Рьопке.

Є лише два способи боротьби з такими дронами. Перший – це збивати їх, коли вони пролітають просто над головою, за допомогою мисливської зброї. Це метод, якому понад 200 років. Другий – це сітки, натягнуті над вулицями. Рибальські сітки – це ще старіший метод.

